«Галилео» отмечает первую годовщину

Эва Туречкова, Страгиня Бучан
14-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Ровно год назад была Европейской комиссией введена в эксплуатацию и стала доступной пользователям навигационная система «Галилео», штаб-квартира которой находится в Праге. На сегодняшний день на орбите 22 спутника. О задачах и возможностях системы «Радио Прага» беседовало с уполномоченным чешского правительства по «Галилео» Карелом Добешом.

Скачать: MP3

Карел Добеш, фото: Яна Пржиносилова, ЧРоКарел Добеш, фото: Яна Пржиносилова, ЧРо - Галилео - совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Каково его главное назначение?

«Галилео позволяет определять местонахождение ресивера сигнала, который находится в каждом мобильном телефоне, в навигации в автомобиле и в ряде других устройств. Эта система является аналогом американского проекта GPS, который был изначально разработан для нужд армии США, а также российской ГЛОНАСС. Такие навигационные системы есть у Китая, Индии и ряда других стран».

- В чем состоит главное отличие «Галилео» от выше названных навигационных систем?

««Галилео» не контролируется национальными военными ведомствами. Конечно, у государственных органов есть свой закодированный доступ в систему, но в целом она открыта для всех».

«Система разрабатывалась по нескольким направлениям: для нужд служб спасения, для использования широкой общественностью, а также как коммерческая служба (изначально говорилось о том, что она будет платной). Часть системы, предназначенная для общего пользования, совместима с другими навигационными системами. Чтобы быть более конкретным, вашему мобильному телефону все равно, если он принимает сигнал GPS или ГЛОНАСС. Для определения местоположения вам нужны четыре спутника. В GPS – 24 спутника, в ГЛОНАСС – тоже 24, в «Галилео» сейчас - 22 спутника. Благодаря этому, существенным способом увеличивается досягаемость сигнала вне зависимости от того, находитесь ли вы где-то в ущелье или в городе».

Фото: Европейское космическое агентствоФото: Европейское космическое агентство - Система «Галилео» полностью функциональна уже год, штаб-квартира в Праге открылась пять лет назад. Почему именно в Чехии?

«Мы эффективно боролись за то, чтобы проект «Галилео» был именно в Праге. В течение четырех лет, с 2006 по 2010 год, нам пришлось многих убедить, многое предложить, мы отстаивали наши интересы, как могли – у нас было одиннадцать конкурентов, в основном Западно-Европейские страны. В 2012 году, когда штаб-квартира только открывалась, в ней работали 40 человек. Сегодня у нас 200 работников и организация далее развивается. Я бы хотел подчеркнуть, что Галилео – единственное исключительно технологическое агентство Евросоюза, и у него светлое будущее».

Эва Туречкова, Страгиня Бучан
14-12-2017
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: ESA

Galileo – мирная и точная навигация Европы

Сегодня уже сложно представить жизнь без спутниковой навигационной системы, к которой подключен не только самолеты, автомобили и телефоны, но…
Фото: ЧТК

Центр управления Galileo открылся в Праге - геокэшеры волнуются

С четверга в пражском районе Голешовице начала работу штаб-квартира агентства GSA, которое занимается созданием европейской навигационной системой…

Административный центр европейской навигационной системы откроется в Праге в сентябре

В Прагу из Брюсселя переселяются работники, обслуживающие европейскую навигационную систему Galileo. Договор о размещении административного центра…
Далее об этом
Президентские выборы 2018
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL