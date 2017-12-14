«Галилео» отмечает первую годовщину

- Галилео - совместный проект спутниковой системы навигации Евросоюза и Европейского космического агентства. Каково его главное назначение?

«Галилео позволяет определять местонахождение ресивера сигнала, который находится в каждом мобильном телефоне, в навигации в автомобиле и в ряде других устройств. Эта система является аналогом американского проекта GPS, который был изначально разработан для нужд армии США, а также российской ГЛОНАСС. Такие навигационные системы есть у Китая, Индии и ряда других стран».

- В чем состоит главное отличие «Галилео» от выше названных навигационных систем?

««Галилео» не контролируется национальными военными ведомствами. Конечно, у государственных органов есть свой закодированный доступ в систему, но в целом она открыта для всех».

«Система разрабатывалась по нескольким направлениям: для нужд служб спасения, для использования широкой общественностью, а также как коммерческая служба (изначально говорилось о том, что она будет платной). Часть системы, предназначенная для общего пользования, совместима с другими навигационными системами. Чтобы быть более конкретным, вашему мобильному телефону все равно, если он принимает сигнал GPS или ГЛОНАСС. Для определения местоположения вам нужны четыре спутника. В GPS – 24 спутника, в ГЛОНАСС – тоже 24, в «Галилео» сейчас - 22 спутника. Благодаря этому, существенным способом увеличивается досягаемость сигнала вне зависимости от того, находитесь ли вы где-то в ущелье или в городе».

- Система «Галилео» полностью функциональна уже год, штаб-квартира в Праге открылась пять лет назад. Почему именно в Чехии?

«Мы эффективно боролись за то, чтобы проект «Галилео» был именно в Праге. В течение четырех лет, с 2006 по 2010 год, нам пришлось многих убедить, многое предложить, мы отстаивали наши интересы, как могли – у нас было одиннадцать конкурентов, в основном Западно-Европейские страны. В 2012 году, когда штаб-квартира только открывалась, в ней работали 40 человек. Сегодня у нас 200 работников и организация далее развивается. Я бы хотел подчеркнуть, что Галилео – единственное исключительно технологическое агентство Евросоюза, и у него светлое будущее».