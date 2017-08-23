Франц Кафка вернулся в Сиржем

Лорета Вашкова, Луцие Валашкова
23-08-2017
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В начале сентября 1917 г. Францу Кафке поставили диагноз «туберкулёз». От предложений друзей пройти курс лечения в каком-либо легочном санатории писатель отказался и отправился в деревню Сиржем (в то время Цюрау) к занимавшейся хозяйством сестре Оттле, пригласившей его отдохнуть за городом. По прошествии 100 лет писатель, чьи произведения по-прежнему будоражат умы читателей, символически вернулся в этот небольшой населенный пункт, где он пробыл с несколькими короткими перерывами с 12 сентября 1917 до 30 апреля 1918 года. В местной галерее открылась постоянная экспозиция, посвященная путешествиям автора «Процесса» и «Замка» за пределы Праги.

Фото: Галерея Франца Кафки в СиржемиФото: Галерея Франца Кафки в Сиржеми Совсем не «парадная» Галерея Кафка расположилась в доме со стеклянным фасадом, став желанным дополнением к пражскому музею на Малой Стране, экспозиция которого посвящена жизни и деятельности этой исключительной личности.

«Фасад желтого дома номер 7, где раньше находилась лесная сторожка, украшают два оленя. Во время пребывания Франца Кафки в деревне здесь жила семья Файгла, и писатель несколько раз упоминал, что он побывал у этого семейства в гостях. Именно здесь мы решили создать экспозицию, отражающую не только сиржемский период жизни Кафки, но и его путешествия по всей Европе. Принципиальным для нас стало понимание того, что Кафка обладал почти фотографической памятью и был способен воспроизвести важные для него детали конкретных мест даже спустя месяцы и годы после его посещения. Когда вы читаете его описание некоторых уголков, сидя дома в Брно или в Праге, это, несомненно, тоже впечатляет, однако лишь приехав в конкретные места, где Кафка списал подмеченное им с натуры, до вас начинает полностью доходить, что писатель имел в виду, так как он описал это поразительно точно»,

– говорит публицистка, писательница и инициатор создания экспозиции Юдита Матиашова.

Франц Кафка с Оттлой в Сиржеми, Фото: Галерея Франца КафкиФранц Кафка с Оттлой в Сиржеми, Фото: Галерея Франца Кафки Экспозиция, большую часть которой составляют фотографии мест, где побавал этот прославленный уроженец Праги, будет постепенно разрастаться по мере накопления дополнительных сведений. Кафка жил в Сиржеме восемь месяцев - скорее всего, в доме номер 35, который снесли после Второй мировой войны. На фотографиях он предстает как вегетарианец, путешественник, человек, любивший греблю. Первой, кто приехал проведать писателя в деревню, оказалась его невеста Фелиция Бауэр, однако встреча лишь усилила взаимное отчуждение; окончательный разрыв отношений последовал на Рождество 1918 года. Непосредственное отношение к пребыванию Кафки имеет и дом № 6. Здесь, приобретя во время Первой мировой войны небольшое имущество, занималась сельским хозяйством сама младшая из его трех сестер, Оттла, сюда и приходил обедать Кафка. С Оттлой, которая под влиянием своего брата вступила в Клуб еврейских девушек и женщин, его связывало духовное родство. Сестре впоследствии выпал жребий несчастливого брака, как и его расторжения, что повлекло за собой ее депортацию в Терезиенштадт, а позже и гибель в Аушвиц-Биркенау. Сестра была большой опорой Францу в упоминаемый период, как и под конец его жизни. Во время отпуска по состоянию здоровья Кафка большую часть времени посвящал прогулкам и чтению. Здесь он написал сборник, изданный лишь после его смерти под названием «Афоризмы».

Экспозиция в Галерее Кафка пока открыта по выходным дням, с 13:00 до 17:00.

Как родилась идея создания экспозиции?

– Изначально ее инициатором стал фотограф Ян Индра, который и привлек меня к осуществлению своего замысла. 14 лет мы вынашивали планы и готовились к основанию экспозиции. Индра собрался документировать все места не только в Чехии, но и в Италии, Австрии, Швейцарии, куда Кафка ездил на каникулы, при выполнении служебных обязанностей, а также в отпуск, и с этой целью начал читать все дневники и записи писателя, собирая материал об этих местах. Сейчас мы входим во внутренний двор: с левой стороны расположена жилая часть, бывшее сельскохозяйственное строение, с правой – помещение для сушки хмеля», – рассказывает Юдита Матиашова.

Фото: Галерея Франца Кафки в СиржемиФото: Галерея Франца Кафки в Сиржеми «Открытию выставки предшествовал длительный этап. Конечно, нельзя сказать, что мы 14 лет непрерывно занимались одним делом, но надо было найти деньги на посещение этих мест. Немало времени заняло у нас с Юдитой и изучение литературных источников. Mы очень тщательно готовились к каждой поездке, связанной с посещением разных Кафкой, делая выписки и изучая все детали, чтобы понять исторический контекст посещаемых им мест и то, что именно привело его туда. Нам хотелось, чтобы посетители выставки были информированы о более широких взаимосвязях», – подчеркивает Ян Индра.

Сиржем или Осек?

Некоторые литературоведы полагают, что именно в Сиржеме Кафка вдохновился на написание «Замка». Напротив, известный немецкий биограф Кафки Клаус Вагенбах был уверен в том, что прообразом для этого неоконченного романа послужил замок Oсек Страконицкой области. Как бы там ни было, именно это село является местом, где писатель провел самое длительное время за городом в своей недолгой жизни. В Сиржеме Кафку навестил его друг Оскар Баум, пражский еврейский писатель. Тесные отношения с немецкоязычными крестьянами оказали влияние на атмосферу, описанную в «Замке». В 1960-е годы в поселке побывали и президент Вацлав Гавел вместе с режиссером Милошом Форманом, они обдумывали возможность съемок кинофильма по роману «Замок».

Лорета Вашкова, Луцие Валашкова
23-08-2017
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