Франц Кафка вернулся в Сиржем

Совсем не «парадная» Галерея Кафка расположилась в доме со стеклянным фасадом, став желанным дополнением к пражскому музею на Малой Стране, экспозиция которого посвящена жизни и деятельности этой исключительной личности.

«Фасад желтого дома номер 7, где раньше находилась лесная сторожка, украшают два оленя. Во время пребывания Франца Кафки в деревне здесь жила семья Файгла, и писатель несколько раз упоминал, что он побывал у этого семейства в гостях. Именно здесь мы решили создать экспозицию, отражающую не только сиржемский период жизни Кафки, но и его путешествия по всей Европе. Принципиальным для нас стало понимание того, что Кафка обладал почти фотографической памятью и был способен воспроизвести важные для него детали конкретных мест даже спустя месяцы и годы после его посещения. Когда вы читаете его описание некоторых уголков, сидя дома в Брно или в Праге, это, несомненно, тоже впечатляет, однако лишь приехав в конкретные места, где Кафка списал подмеченное им с натуры, до вас начинает полностью доходить, что писатель имел в виду, так как он описал это поразительно точно»,

– говорит публицистка, писательница и инициатор создания экспозиции Юдита Матиашова.

Экспозиция, большую часть которой составляют фотографии мест, где побавал этот прославленный уроженец Праги, будет постепенно разрастаться по мере накопления дополнительных сведений. Кафка жил в Сиржеме восемь месяцев - скорее всего, в доме номер 35, который снесли после Второй мировой войны. На фотографиях он предстает как вегетарианец, путешественник, человек, любивший греблю. Первой, кто приехал проведать писателя в деревню, оказалась его невеста Фелиция Бауэр, однако встреча лишь усилила взаимное отчуждение; окончательный разрыв отношений последовал на Рождество 1918 года. Непосредственное отношение к пребыванию Кафки имеет и дом № 6. Здесь, приобретя во время Первой мировой войны небольшое имущество, занималась сельским хозяйством сама младшая из его трех сестер, Оттла, сюда и приходил обедать Кафка. С Оттлой, которая под влиянием своего брата вступила в Клуб еврейских девушек и женщин, его связывало духовное родство. Сестре впоследствии выпал жребий несчастливого брака, как и его расторжения, что повлекло за собой ее депортацию в Терезиенштадт, а позже и гибель в Аушвиц-Биркенау. Сестра была большой опорой Францу в упоминаемый период, как и под конец его жизни. Во время отпуска по состоянию здоровья Кафка большую часть времени посвящал прогулкам и чтению. Здесь он написал сборник, изданный лишь после его смерти под названием «Афоризмы».

Экспозиция в Галерее Кафка пока открыта по выходным дням, с 13:00 до 17:00.

Как родилась идея создания экспозиции?

– Изначально ее инициатором стал фотограф Ян Индра, который и привлек меня к осуществлению своего замысла. 14 лет мы вынашивали планы и готовились к основанию экспозиции. Индра собрался документировать все места не только в Чехии, но и в Италии, Австрии, Швейцарии, куда Кафка ездил на каникулы, при выполнении служебных обязанностей, а также в отпуск, и с этой целью начал читать все дневники и записи писателя, собирая материал об этих местах. Сейчас мы входим во внутренний двор: с левой стороны расположена жилая часть, бывшее сельскохозяйственное строение, с правой – помещение для сушки хмеля», – рассказывает Юдита Матиашова.

«Открытию выставки предшествовал длительный этап. Конечно, нельзя сказать, что мы 14 лет непрерывно занимались одним делом, но надо было найти деньги на посещение этих мест. Немало времени заняло у нас с Юдитой и изучение литературных источников. Mы очень тщательно готовились к каждой поездке, связанной с посещением разных Кафкой, делая выписки и изучая все детали, чтобы понять исторический контекст посещаемых им мест и то, что именно привело его туда. Нам хотелось, чтобы посетители выставки были информированы о более широких взаимосвязях», – подчеркивает Ян Индра.

Сиржем или Осек?

Некоторые литературоведы полагают, что именно в Сиржеме Кафка вдохновился на написание «Замка». Напротив, известный немецкий биограф Кафки Клаус Вагенбах был уверен в том, что прообразом для этого неоконченного романа послужил замок Oсек Страконицкой области. Как бы там ни было, именно это село является местом, где писатель провел самое длительное время за городом в своей недолгой жизни. В Сиржеме Кафку навестил его друг Оскар Баум, пражский еврейский писатель. Тесные отношения с немецкоязычными крестьянами оказали влияние на атмосферу, описанную в «Замке». В 1960-е годы в поселке побывали и президент Вацлав Гавел вместе с режиссером Милошом Форманом, они обдумывали возможность съемок кинофильма по роману «Замок».