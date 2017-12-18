«Форум антиимиграционных политиков – итог бездействия традиционных партий»

В пятницу они прошли маршем по Праге, в субботу собрались перед отелем «Top hotel», где совещались приглашенные Т. Окамурой, занявшим после последних парламентских выборов пост вице-спикера нижней палаты парламента ЧР. Организаторы протеста в рамках инициативы «Европа без страха и ненависти» принесли с собой плакаты с лозунгами против проявлений расизма и радикального национализма.

В Чехии, как заявил Т. Окамура, одновременно считающий целесообразным сохранение действующих в рамках ЕС свободы передвижения граждан, а также правил свободного перемещения товаров и капитала, собрались депутаты из десяти стран Европы.

Среди них, кроме ранее упомянутых, представители «негостеприимных» партий из Великобритании, Италии, Германии, Бельгии и Польши, евродепутат от итальянской региональной партии «Лига Севера» Лоренцо Фонтана. По мнению Г. Вилдерса, «Eвропа должна держать двери и окна закрытыми перед нелегальными мигрантами, в противном случае ей грозит, что мусульмане составят 20% всех жителей Германии и Австрии». Лидер чешского SPD заявил, что «не видит пользы в существовании ЕС и выступает против «диктатуры Брюсселя».

От конференции правых радикалов, как характеризуют данные партии некоторые политологи, отмежевался ряд чешских политиков.

«В Праге встречаются экстремисты, ставящие под угрозу интересы Европы и Чешской Республики. Они хотят выйти из состава ЕС и НАТО и идут на сближение с путиновской Россией. Грустным фактом является то, что их принимает зампредседателя чешской палаты депутатов»,

- отметил в своем аккаунте в сети Facebook председатель оппозиционной TOP 09 Иржи Поспишил.

«To, что к нам приглашают Ле Пен и других представителей ультраправой сцены, означает, что Томио Окамура зовет в Прагу представителей политической периферии. То есть вместо того, чтобы формировать ясную геополитическую установку на нашу прозападную ориентацию, у нас устраиваются слеты экстремистов. Ко всему прочему, стоит задуматься, до какой степени в это вовлечены пророссийские политические силы, если учесть, кем финансировалась кампания Ле Пен», цитирует слова главы фракции христианских демократов Яна Бартошки портал Lidovky.cz

«Вспомним о пустослове Марксе…»

Какое значение имеет для Чехии то, что европейские лидеры антимиграционной политики выбрали в качестве площадки для своего съезда именно Прагу? Может ли это «подмочить» политическую репутацию Чехии, которая с самого начала протестовала против введения обязательных квот на распределение беженцев, в качестве благонадежного союзника ЕС? Таким вопросом задались некоторые чешские СМИ.

«Я полагаю, что пражская встреча представителей этих партий является вполне легитимной, так как в их лице мы имеем дело с официальными народными избранниками. Одновременно законными являются и состоявшиеся в Праге протесты, о которых было заранее объявлено противниками продвигаемой ультраправыми политики. Это наглядный пример того, что когда политики делают вид, что проблема, которая является реальной, не существует, острую тему начинают окучивать те, кто становится глашатаем демагогии, и тогда из их уст мы слышим простенькие рецепты… Все, впрочем, повторяется – в XIX веке, когда социальным вопросам не уделяли должного внимания, на сцену вышел Карл Маркс со своей социальной демагогией и весьма упрощенным видением мира»,

– говорит Зденек Папоушек, сенатор от партии христианских демократов.

То, что чешские и другие европейские партии, длительное время находившиеся у власти, потеряли значительную часть своего электората лишь из-за того, что живут в своем собственном мыльном пузыре, полагает и Иво Стрейчек, бывший евродепутат от гражданских демократов, а ныне представитель Института Вацлава Клауса:

«Oпасным является то, что традиционные большие партии не отвечают на многие злободневные вопросы, которые волнуют и беспокоят наших граждан. Eсли бы эти политические институты своевременно реагировали на настроения избирателей,в Чехии, скорее всего, либо не возникло бы объединения того типа, как команда господина Окамуры, а в Нидерландах – Партии свободы Герта Вилдерса, либо их влияние было бы куда более слабым. Когда избиратели видят, что партии, которые можно считать стандартными, игнорируют их опасения, они идут к урнам и отдают свои голоса тем, кто предлагает какие-то конкретные решения, пусть и основанные на упрощенном выводе или представлении. Последнее обстоятельство уже не играет для электората большой роли. В целом я предполагаю, что целью встречи Вилдерса, Ле Пен и Окамуры, которых связывает сотрудничество в рамках фракции Европейского парламента, является ознакомление с целями их партий, касающихся настоящего и будущего Европы, как и будущих их программных приоритетов, учитывая то, что через полтора года состоятся выборы в Европейский парламент, к которым они готовятся».