Forum 2000 - за укрепление демократии

Ольга Васинкевич
09-10-2017
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Наследие Вацлава Гавела живо. Это подтверждает открывшийся 8 октября в Праге Forum 2000, который проходит в чешской столице в 21-й раз. Заглавной темой мероприятия в этом году станет проблема укрепления демократии в эпоху выбора исторического развития.

Forum 2000 (Фото: ЧТК)Forum 2000 (Фото: ЧТК) В Прагу вновь съехались участники ежегодной конференции Forum 2000 из разных стран мира. В течение трех дней они будут обсуждать события в мире и их последствия для демократического способа правления. В частности, значительное место будет отведено влиянию социальных сетей на демократические процессы в обществе. На этот раз среди участников форума заявлены принц Монако Альберт II, бывший президент Австрии Хайнц Фишер, депутат парламента ЧР Карл Шварценберг, главный редактор «Gazeta Wyborcza» Адам Михник. В рамках секции «Россия изнутри», где речь пойдет о состоянии внутренней политики в России в преддверии президентских выборов, выступят российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, глава движения «Открытая Россия» Александр Соловьев и Анна Эльчян из МГИМО.

Организаторы форума выдвинули в этом году в качестве главной темы шаткие времена для демократии. Они полагают, что доверие к данной форме государственного устройства и институтам, ее представляющим падает, а потому задают вопрос: как укрепить демократию? На этот вопрос отвечает Чешскому радио Иван Милош Гавел, член Международного консультативного совета Forum 2000:

Иван М. Гавел (Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио)Иван М. Гавел (Фото: Филип Яндоурек, Чешское радио) «Я полагаю, это связано с тем, что данные институты просто не оправдывают ожиданий человека, ведь люди ждут от настоящей демократии определенных вещей. Однако отсутствие веры в демократию – это весьма неясное понятие, поскольку мы не знаем, что такое демократия, или же каждый подразумевает под этим что-то свое. Понятие демократии покоится на нескольких столпах, например, власти закона или справедливых выборах».

Немалое влияние на состояние демократии в сегодняшнем обществе оказывает молодежь. Как полагает Зузана Вуова, чешский молодежный делегат при ООН, которая на этот раз выступает в качестве одного из спикеров на Forum 2000, необходимо больше подключать молодых людей к сегодняшней политической жизни. Отношение молодежи к данному вопросу в Чешской Республике оказалось весьма неоднозначным.

«Согласно опросу, проведенному организацией «Человек в беде», треть молодых людей полагает, что авторитарный способ правления лучше демократического режима. Также треть студентов полагает, что обошлась бы без избирательного права. Мне кажется, что они связывают демократию с качеством жизни в настоящее время, а также со стабильностью. Я считаю, что необходимо поддерживать дискуссии о демократии и демократических принципах в ВУЗах, а также подключать молодежь к общественной жизни и процессам партиципации».

Если продолжать тему поддержки демократии в мире, то уже более 180 общественных деятелей по всему миру подписали пражскую петицию «За обновление демократии», среди них и Иван Гавел. Каким образом эта инициатива могла бы помочь поддержке демократии?

«Я полагаю, пока что эта инициатива находится на начальном этапе, когда необходимо выявить собственно проблему – что возможно решить, а что нет. Например, неразрешимой проблемой я могу назвать терроризм. Ее решению не поможет ни демократия, ни даже тоталитаризм. Что же касается сегодняшней молодежи – здесь важно, чтобы они осознали, что живут хорошо, но также необходимо, чтобы они вообще хотели что-то менять. А если они этого захотят, они станут ходить на выборы. Сейчас они пока не видят для этого причин».

Еще одной темой Forum 2000 в этом году станут социальные сети и их влияние на демократию. Помогают ли они лучше ориентироваться в происходящем?

«В соцсетях кто угодно может сказать что угодно. Тот, кому это интересно, в этот момент обладает большим влиянием, нежели тот, кто в эти сети даже не заглядывает. Разумеется, с появлением Интернета людям в голову пришла идея, что политикой можно заниматься по Интернету. Например, что на выборы можно не ходить, а отдавать свой голос через компьютер. Может быть, тогда избирательная активность будет выше, но, с другой стороны, у многих нет компьютера, и тогда цель не будет достигнута».

Среди других тем мероприятия также развитие политических систем в центральноевропейских государствах, действия американского президента Дональда Трампа на международной сцене, влияние новых СМИ на демократию, ситуация в Турции, растущая любовь к политикам-популистам, а также напряженность в регионе Латинской Америке.

Ольга Васинкевич
09-10-2017
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