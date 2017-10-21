Формула успеха Андрея Бабиша

Еще шесть лет назад он был известен «лишь» как богач, заработавший свои миллиарды в пищевой и химической промышленности. С тех пор карьера предпринимателя словацкого происхождения начала стремительно набирать обороты. Андрей Бабиш основывает политическое движение «АНО 2011», а в 2013-м году триумфально покоряет планку, необходимую для прохождения в парламент. Становится депутатом, позднее министром финансов и зампредседателя правительства, а также приобретает влиятельнейший медиальный концерн MAFRA, и в его числе издания MF Dnes и Lidové noviny.

«Он сумел создать видимость того, что приходит к людям с чем-то новым, другим. Что его движение будет отличаться от традиционных политических партий, в которых многие чехи разочаровались. Впервые это недовольство проявилось в 2006-м году – тогда избиратели нашли замену в виде партии «Дела общественные». А когда в 2011-м появилось новое движение ANO 2011, в нем сразу увидели «луч света в темном царстве», - говорит комментатор Петр Новачек.

Журналист Ярослав Кмента подтверждает, что в то время, когда Андрей Бабиш появился на чешской политической сцене, он казался хорошей альтернативой.

«Он заявил о себе в большом стиле, рассказывая, как все изменит, и людям казалось, что он способен это сделать. Он - богатый человек, миллиардер, был при этом вполне досягаемой персоной. В то время, лет пять назад, многим казалось, что его репутация не запятнана никакими явными скандалами или проблемами».

Однако, наряду с чередой успехов постепенно начинают выявляться и первые подводные камни - Андрей Бабиш дает неубедительные ответы на вопросы, касающиеся происхождения его имущества, а также коммунистического прошлого, в том числе сотрудничества с СтБ (аналогом КГБ). Самым крупным ударом по его репутации становится обвинение в злоупотреблении евродотациями семейной фермой «Гнездо аиста». Полиция, в итоге, возбуждает против Андрея Бабиша уголовное дело.

«За ним тянется целая вереница проблем, причем не только в бизнесе, но и в политике. Будучи богатым, и став еще и политически очень влиятельным человеком, он рассчитывал на то, что никто не станет ворошить его прошлое. Дело не только в уголовном расследовании в связи с«Гнездом аиста», таких моментов в его досье полно», утверждает Ярослав Кмента.

Спрос на Бабиша, или на АНО?

На сегодняшний день движение АНО поддерживает значительная часть чешского электората. И несмотря на то, что Андрей Бабиш любит на публике отрицать, что его детище – это «партия одного лидера», в этом мало кто сомневается. Если бы не было Андрея Бабиша, не было бы и АНО, или же политическое влияние этого движения было бы незначительным, говорит комментатор Чешского радио Петр Новачек.

«Между нами говоря, программные цели и задачи АНО – абсолютно размыты. Движение набирает очки только благодаря тому, что в настоящее время на чешской политической сцене нет другой партии, во главе которой стоял бы явный лидер вроде Андрея Бабиша».

Ярослав Кмента уточняет позицию АНО на чешской политической карте:

«АНО – это движение правого центра с элементами программы левых партий, то есть использует потенциал обоих спектров политики. Бабиш посредством фондов управляет двумя сотнями компаний, то есть он должен вести себя как капиталист, и при этом, будучи крупным работодателем, обязан не забывать и о социальной политике. Эта неоднозначность прослеживается и в программных целях АНО. Политика АНО отражает, в основном, наболевшие темы: быть или не быть в Чехии евро, отношение к мигрантам итд.. У АНО нет своей уникальной темы», - говорит Ярослав Кмента, считая при этом, что если бы не Андрей Бабиш, то его голоса поделили бы между собой, в основном, левые партии - правящие социал-демократы, а также коммунистическая партия.

«Спрос в обществе – на миллиардера, который способен управлять страной. Именно поэтому он получил такую поддержку. Но немаловажно и коммунистическое прошлое Андрея Бабиша – во времена коммунизма он работал в предприятии заграничной торговли, делегатом в Марокко итд. В Чехии значительная часть избирателей еще помнит ту пору. И, несмотря на то, что после 1989 года эти люди голосовали за продемократические партии, впоследствии они зачастую вернулись обратно к коммунистам или же к разного рода экстремистским партиям, начиная Республиканской партией и заканчивая Томио Окамурой. Многие из них примкнули к Андрею Бабишу. Это люди, которые видят в нем самих себя. Они тоже вырастали при коммунизме, и пусть и понимают, что все было не просто и помнят очереди за бананами, они склонны доверять ему, » - объясняет Ярослав Кмента.

«Движение АНО полностью зависит от своего вождя – а слово «вождь» я говорю в положительном смысле этого слова. Андрей Бабиш – это феномен, который раньше в чешской политике не наблюдался. Он настолько силен, что та часть избирателей, которая его поддерживает и проголосовала за него на выборах, готова простить ему даже то, что против него заведено уголовное дело. Это действительно крайне необычно в случае политика, который мог бы быть назначен председателем правительства, » - напоминает Петр Новачек.

Однако Ярослав Кмента, автор критической книги «Босс Бабиш», посвященной наиболее дискутируемому политику страны, предупреждает, что Андрей Бабиш при всей своей политической мощи может представлять опасность для страны.

«Бабиш опасен тем, что победив на выборах и став главной политической силой, направит Чехию вне рамок Евросоюза, и, заручившись поддержкой Милоша Земана, скорее всего, в ворота Кремля. Что же касается «рискованности» самой личности Андрея Бабиша, пока что мы не получили убедительного ответа на вопрос, сотрудничал ли он с СтБ. Его бизнес непрозрачен, основан на кредитовании банков. До недавнего времени он владел двумя сотнями компаний с огромной прибылью, и в то же время являлся крупнейшим получателем евродотаций в стране. Начиная с 1998 года, он начал тайно сотрудничать с некоторыми социал-демократическими политиками, и, благодаря своему влиянию, мог обеспечить себе доступ к приватизированному имуществу. Он представляет собой все то проблематичное, что только можно наблюдать в нашем обществе», - заключает Ярослав Кмента.

Насколько все же реально, что лидер победившей на выборах партии станет и премьер-министром будущего правительства?

«Как только станут известны результаты, начнутся переговоры всех со всеми, а реальные контуры будущего распределения сил можем ожидать в течение нескольких дней. Я ожидаю, что в дело вступит и президент республики, который собирается назначить премьер-министром победителя выборов. Если он сделает это напрямую, а такого пока не было, то будущий премьер-министр окажется под большим давлением, особенно если политическая сцена станет более раздробленной. В таком случае он будет с большим трудом выбирать членов нового правительства, » - предвещает комментатор Петр Новачек.