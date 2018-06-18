Формирование правительства снова под угрозой: кто возглавит МИД?

Согласно предварительной договоренности, социал-демократы должны в будущем коалиционном правительстве возглавить пять министерств, в том числе МВД, МИД, сельскохозяйственное и культурное ведомства, а также министерство труда. Претенденты на руководящие посты давно известны, их номинацию социал-демократы поддержали в ходе недавнего внутрипартийного референдума. Главой министерства иностранных дел от ČSSD должен стать евродепутат Мирослав Похе.

Несмотря не это, премьер в субботнем интервью газете Právo заявляет: имя Похе в официальный список кандидатов в министры не войдет. Он не приемлем для коммунистов и президента Земана, а с Бабишом у него раздельные взгляды на миграционную политику.

После вечернего телефонного разговора с главой социал-демократии Яном Гамачеком Бабиш меняет мнение, и в воскресенье в президентском замке в Ланах передает в руки Милоша Земана полный список кандидатов.

«Нет, встречаться с господином Похе я не собираюсь. С ним увидится президент, у которого к нему есть свои претензии, а наиболее остро против него выступают коммунисты. Я остаюсь на связи с господином Гамачеком, и мы, конечно, далее будем решать этот вопрос», - сообщил Бабиш журналистам.

По словам самого Гамачека, если Бабиш не согласится с теми социал-демократическими кандидатами, которых выдвигает руководство ČSSD, партия все еще готова покинуть стол переговоров.

«Я настаиваю на том, что, во-первых, ни на одной из встреч, на которых я присутствовал, не прозвучало: «если министром становится Похе, коммунисты отказываются от поддержки правительству». А во-вторых, премьер нас заверил в том, что договоренность с коммунистами не обусловлена никакими дополнительными условиями по поводу персонального состава правительства».

Чем Мирослав Похе - евродепутат, член комитета по вопросам промышленности, научных исследований и энергетики, не угоден именно коммунистам?

«Нам не нравится его проиммиграционная политика, а также его политическое прошлое, которое, по нашему мнению, свидетельствует о том, что господину Похе не надо быть министром», - считает глава парламентской фракции коммунистов Павел Ковачик.

Мирослав Похе является членом социал-демократической партии с 1997 года, долгое время был депутатом пражской гордумы (мэрии). Тайно спонсировал социал-демократическую кампанию перед выборами в 2009 г., из-за чего ему, в итоге, пришлось покинуть руководство партии.

Милош Земан намерен до конца недели встретиться со всеми кандидатами в министры, в том числе и с Мирославом Похе. Как сообщил пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек, президент собирается претендента на пост главы МИД ЧР убедить в том, чтобы тот от своей кандидатуры отказался.

К встрече готовится и сам Мирослав Похе. «Я намерен познакомить президента со своими взглядами в отношении нашего членства в Евросоюзе, в НАТО, хочу обсудить с ним нашу политику безопасности и другие важные вопросы, чтобы потом между нами не могло возникнуть никаких дополнительных недоразумений».