18-01-2017 13:49 | Ольга Васинкевич

Парламент вновь провел голосование и одобрил закон о бюджетной ответственности, на который Сенат наложил вето. Поправка призвана воспрепятствовать созданию чрезмерных задолженностей муниципалитетов и государства. Ноябрьское решение Сената о наложении вето связано с тем, что он считает данный закон антиконституционным по отношению к муниципалитетам. Уже ранее сенаторы заявили, что в случае принятия закона они обратятся в Конституционный суд.

Главным аргументом сенаторов является факт, что речь идет об обычном, а не о конституционном законе, благодаря которому происходит вторжение в конституционные права муниципалитетов в отношении их экономической деятельности. Таким образом, ограничивается право муниципалитетов на планирование собственных бюджетов. Проект гласит, что если задолженность общественных бюджетов превысит 55% ВВП, правительство и иные органы должны будут принять меры по корректировке. Депутат Вацлав Вотава от Социал-демократической партии считает, что необходимо принять поправку в первоначальном варианте, поскольку инструмент для снижения задолженностей муниципалитетов, по его мнению, необходим:

«Некоторые муниципалитеты имеют задолженности выше допустимых. В данном проекте закона говорится, чтобы и муниципалитеты стремились к снижению задолженностей, поэтому там существует определенный механизм на случай, если муниципалитет превысит допустимую границу 60% в среднем за четыре года».

Во вторник закон о бюджетной ответственности критиковал сенатор от ГДП Милош Выстрчил. По его мнению, обязанность в отношении соблюдения равновесия бюджета привела бы к тому, что муниципалитеты, к примеру, не смогут взять кредит на строительство жилых площадей или канализации. Солидарность с ним выразил и глава оппозиционной ТОР 09 Мирослав Калоусек:

«Если небольшой населенный пункт захочет построить очистное сооружение, то у него нет шансов, потому что эта сумма высчитывается не как у государства – от ВВП, а от прибыли муниципалитета. Чем меньше населенных пункт, тем меньше у него шансов на большие инвестиции в свое развитие на благо своих граждан. Здесь стоит вопрос конституционности данного постановления, поскольку муниципалитеты суверенны».

Министр финансов Андрей Бабиш рекомендовал переголосовать вето, наложенное Сенатом на закон. Он также отметил, что речь идет об аналогичном проекте, которым уже ранее занималось предыдущее правительство в 2012 году.

«Я считаю, что важен тормоз задолженностей, работающий в этом отношении механизм. Необходимо осознавать, что если муниципалитет превысит допустимую долговую границу, в итоге эти расходы лягут на плечи налогоплательщиков. Так что, в сущности, некий контроль должны иметь налогоплательщики. Мы ведем правильную экономическую деятельность, и если кто-то будет плохо распоряжаться финансами и обанкротится, мы все за это заплатим. Именно для предотвращения такой ситуации должен быть установлен общественный контроль», - подчеркнул Андрей Бабиш.

При голосовании в Сенате в ноябре 2016 года отклонение поправки поддержали 63 из 67 присутствовавших сенаторов. За отклонение тогда проголосовали и сенаторы из движения ANO Андрея Бабиша. Во вторник за закон подняли руки 105 депутатов, необходимое число при этом было 101.

Премьер-министр Богуслав Соботка на минувшей неделе сообщил, что Министерство финансов должно подготовить поправку, которая будет реагировать на жалобы муниципалитетов.