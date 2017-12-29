Фильмы-сказки – популярнее любого детектива

Классика и киноновинки – и снова «Ангел»

«Ангел Господень - 2» (в русском прокате «Ангел») положил на лопатки и «Лучшего друга» («Nejlepší přítel»), сюжет которого напоминает мотив одной сказки классика Божены Немцовой: паренек водит дружбу с чертякой. Преобладание фильмов со сказочными сюжетами в предновогоднем телеменю Чехии давно стало традицией. 24 декабря девять из десяти ТВ-передач составляли именно сказочные истории, снятые по заказу «Чешского телевидения». Поэтому неудивительно, что и режиссеры, ранее равнодушные к жанру киносказки, пробуют свои силы в этой системе волшебных координат.

Не может не радовать и доля чешских лент в кинопрокате, она составила в 2017 году почти 50%. Какие новинки ожидают зрителей в следующем году?

«Чертовские выходки» – первая кинопремьера нового года

«Докажите мне, что любовь могущественнее золота!», - призывает в «Чертовских выходках» (Čertoviny) Зденека Трошки вышестоящий дьявол молодого бедняка Яна, озаренного любовью к девушке из бедного сословия. Тот же начальник нечистой силы посылает в командировку из преисподней на белый свет двух чертей, обязав подчиненных обеспечить попадание в ад как минимум по одному грешнику от каждого командированного душегубца. Фильм-сказка известного чешского режиссера, сценариста и актера З.Трошки станет первой чешской кинопремьерой нового года. Режиссер, которого иногда называют «маэстро Сказка», снявший более двух десятков фильмов и не раз представлявший свои фильмы также российскому зрителю, в интервью «Радио Прага» признался, что в прошлой жизни, он, «видимо, был русским, так как его восприятие русских сказок, музыки и вообще культуры с детства было совершенно естественным». Ко всему, именно в России, куда режиссер привез свои киносказки в 2002 году, он убедился, насколько это интересно детям, и понял – его работа имеет смысл.

Взяться за фильм-сказку «Čertí brko» (можно перевести как «Чертовское перо» или «Чертовский поплавок») в сотрудничестве со словацкими и датскими коллегами неожиданно для себя решил также чешский режиссер и сценарист Марек Найбрт, снявший, к примеру, в 2009 г. «Протектора» – его Чехия выдвигала на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм», или «Польский фильм». Частично, как режиссер сам признался, к «сказочному» жанру его подтолкнуло то обстоятельство, что в последние годы он стал отцом двух маленьких детей.

Съемки некоторых эпизодов, в том числе и сцены, где два больших негодяя, попав в чертовскую ловушку, призваны воздать должное справедливости, проходили в замке Ледеч. Замок возвышается на скалистом берегу реки Сазава уже с середины XIII века. Премьера сказки Найбрта запланирована на конец ноября. Роль Люцифера доверили Ондржею Ветхому. Российские зрители, возможно, помнят его по фильму «Коля», где он играет Броза, старого знакомого одного из главных героев – виолончелиста, неожиданно ставшего приемным отцом русского дошколенка.

– У нас было представление, что Люцифера должен играть актер, который способен представить величавый образ, обладающий определенным авторитетом, и Ондржей Ветхий отвечает нашим представлениям об этом персонаже, поэтому мы очень рады, что он принял наше предложение. Однако в фильме действуют также другие главные герои и даже более значимые: черт Бонифац – в роли занят Ян Цина, и дочь трактирщика Маркета, ее играет Юдит Бардош», – говорит Марек Найбрт.

В марте ожидается и премьера фильма «Переводчик» самого известного современного словацкого режиссера Мартина Шулика, удивившего рядом вдумчивых работ, – (совместная продукция Словакии, Чехии и Австрии). В главной роли – оскароносный чешский режиссер Иржи Менцель.