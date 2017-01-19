19-01-2017 13:36 | Антон Каймаков

Причины миграционного кризиса и проблемы сирийского региона связаны не только с ИГИЛ, а страх перед беженцами зиждется на укоренившихся стереотипах, уверен Якуб Мучка, главный координатор образовательного проекта «Энциклопедия миграции». В его рамках феномен массового притока представителей разных народов в Европу в XXI веке будет изучаться студентами и учеными в самых разных ракурсах.

Для дискурса на тему миграции характерны отрывочность, поверхностность, отсутствие контекста и непонимание сути проблемы, считает Якуб Мучка. Это и подтолкнуло авторов проекта «Энциклопедия миграции» подключить к нему сразу несколько пражских факультетов, чтобы общими силами выявить и сформулировать причины притока мигрантов.

«Мы хотим понять ситуацию в странах, откуда к нам попадают переселенцы, а также стремимся изучить наши ответные действия на миграционный процесс. Для этого необходим ответственный подход к работе с собранными данными и фактической информацией, которую нельзя отрывать от контекста и допускать создания с ее помощью искусственных конструкций. Одновременно проект должен быть абсолютно понятен непосвященным людям, доступен широкой общественности».

Константы личной истории

Слыша слово «энциклопедия», многие представят себе многотомное книжное издание или толстый справочник, но в данном случае речь идет скорее об онлайн-карте.

«В основу проекта, дабы он оставался жизнеспособным, вложены реальные истории мигрантов, попадающих к нам в Европу. Причем речь идет не только о переселенцах с Ближнего Востока, но и из Украины, Беларуси, России и других стран. Мы записываем их личные истории, а потом проводим анализ причин, заставивших их сорваться с места, и всего контекста происходящих процессов.

Наша энциклопедия – это интерактивная карта Европы и прилегающих регионов, на которую мы наносим метки с паролями, отображающими конкретное явление, связанное с миграцией. Отражена на карте-энциклопедии также историческая канва конкретного периода – Европа 2016, 2017 и так далее. То же самое касается и прошлого. В результате мы хотим по отдельным декадам XX века проанализировать развитие ситуации на континенте», – рассказывает Якуб Мучка, главный координатор проекта «Энциклопедия миграции».

Проект был официально представлен общественности 18 января этого года.

Работа началась с анализа историй людей, прибывших в Европу с Ближнего Востока, записанных в прошлом году в ходе реализации проекта «Příběhuprchlíků.cz» («История беженцев») в немецких миграционных центрах. В распоряжении исследователей также была предоставлена официальная информация Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев.

«Параллельно мы также собираем собственные интервью. Одними из первых для «Энциклопедии миграции» были выбраны истории Самиры Сибай из Сирии и Мухамада Ясира, покинувшего свою родину четыре года назад.

Постепенно наша интерактивная карта будет пополняться новыми разделами. В феврале должна появиться секция «Восточная Европа». Мы будем записывать интервью с беженцами, которые приехали с Донбасса и из Крыма, с украинцами, приехавшими в поисках работы, беженцами из России и Беларуси. И на их примере мы будем разъяснять причины эмиграции и происходящее в покинутых ими станах».

Стереотипы, мешающие видеть

– Какую проблему, связанную с восприятием общественностью темы миграционного кризиса, в настоящее время можно считать самой острой?

«Сегодня актуальным является ошибочное восприятие организации «Исламское государство», чье значение чрезмерно раздувается, и чуть ли не исключительно через призму ИГИЛ объясняется проблема всего сирийского региона. Хотя все гораздо сложнее.

Проблемой же общего характера является непонимание причин – почему люди покидают свои страны и отправляются в другие части света, а также отсутствие у общества элементарной информации об этих странах. Наше собственное мнение о переселенцах начинает формироваться в тот момент, когда они обращаются за предоставлением им убежища на нашей территории, причем из-за отсутствия знаний огромную роль в этом процессе играют стереотипы и суждения весьма обобщенного характера: «мусульманин – такой, араб – сякой, а украинец – только такой!» Это можно назвать «насильственным обобщением», которое часто имеет очень отдаленное отношение к правде.

Мы уверены, что если предоставить людям возможность рассказывать о себе, а другой стороне – подробно изучить их жизнь, то мы поймем суть проблем, и у нас появится реальный интерес к странам происхождения переселенцев. Тогда темы войн, преследований, нужды, которые, возможно, нас бы и не интересовали, станут и нашими собственными темами».

Иной язык – другая перспектива взгляда

– Ваш проект ориентирован исключительно на чешское общество?

«Все связано с языком, на котором он реализуется. Мы начали с чешского, и пишем для чешского читателя. Однако мы смотрим на проблему с точки зрения жителей Европы, поэтому в будущем хотели бы разрабатывать английский и, возможно, немецкий варианты.

Естественно, что весь проект, если появится такой интерес, можно перевести на русский или украинский языки. Однако это уже будет совсем другая перспектива.

Одновременно мы будем очень благодарны, если, например, украинские специалисты помогут нам углубить понимание создавшейся ситуации в их стране. И в первую очередь нас интересуют именно более глубокое разъяснение причин миграции – исторических, культурных, идеологических, социальных, политических…

Это целый спектр, поэтому и наш проект должен быть интер-дисциплинарным. Мы не хотим его сводить, например, только к вопросу безопасности или экономики, как это сегодня часто происходит. В таком случае картина всегда окажется искаженной».