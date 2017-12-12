Европа «заметила» фосфаты в шаурме

Вертикальные вертелы, с которых смуглый повар неторопливо срезает тонкие пластины мяса, могут исчезнуть с европейских улиц, в том числе в Праге, где тоже привычной частью городского пейзажа стали прозрачные окна маленьких бистро под названием «Кебаб». В конце ноября комиссия по здравоохранению Европейского парламента отказалась разрешить использование фосфатов, которые добавляют в это ближневосточное блюдо, до сих пор не попадавшее в поле зрение брюссельских чиновников.
В Германии и других странах эти закусочные фаст-фуд называют «донер-кебаб» («вращающееся жареное мясо»), в России привыкли к названию «шаурма», или, если вы находитесь в Петербурге, то «шаверма», – когда срезанное с вертела мясо измельчается и с добавлением специй, овощей и соуса заворачивается в лаваш или питу.
Однако анализ показал, что фосфаты, использующиеся для сохранения сочности мяса, не столь безобидны, как было принято думать, и их употребление, согласно некоторым исследованиям, может наносить вред здоровью.
В Брюсселе закипели «страсти по кебабу», ведь это – уже целая пищевая индустрия, созданная немецкими турками еще в 1970-е годы, а 80% шаурмы в ЕС производится именно на территории ФРГ. По данным издания Die Welt, ежедневно в стране продается 2,2 млн порций, что дает оборот в 10,5 млн евро в день и 110 000 рабочих мест. До сих пор эти «кебабные» фосфаты, хотя официально и не были разрешены, под запрет также не попадали, оставаясь некой «серой зоне». Попытка навести здесь порядок пока что только усилила противоречия.
«Еврокомиссия предложила разрешить так называемые добавки типа «Е» из фосфатов в замороженном мясе и кебабе, поскольку обычно эти вещества при обработке мяса использовать запрещено, и тут необходимо делать исключение из правил. Однако это предложение наткнулось на сопротивление комиссии по охране окружающей среды и общественного здоровья Европарламента, которая это предложение отклонила со ссылкой на исследование пятилетней давности, согласно которому добавление фосфатов может повышать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по мнению Европейского агентства по безопасности продуктов, это утверждение является бездоказательным», – поясняет ситуацию брюссельский корреспондент «Чешского Радио» Филип Нерад.
«Европейское агентство по безопасности продуктов (EFSA) считает безвредным для человека потребление до 4200 мг фосфатов в день. На одну порцию шаурмы приходится всего 134 мг. Для сравнения: питаясь донер-кебабом, среднестатистический гражданин ЕС поглощает столько же фосфатов, как если бы он выпивал полтора литра колы», – комментирует, со своей стороны, ситуацию европарламентарий от немецких христианских демократов Ренате Зоммер.
В чешской столице кафе, торгующие шаурмой, тоже редко пустуют – для горожан это блюдо часто заменяет гамбургер из «макдональдса». Халяльное мясо поставляется в Чехию из Германии.
Как в Праге воспринимают дискуссию по разрешению или окончательному запрету фосфатов, которая захватила Брюссель и Берлин?
«Речь идет не обо всех фосфатах, а лишь именно о кебабе. И эту проблему первой подняла Чешская Республика, потому что еще в 2015 г. мы начали проверять учреждения общепита, подходя к их ассортименту как к любой другой продукции животного происхождения. Так что инициатива исходила из Чехии, поскольку кебаб не указан в списке полуфабрикатов, где можно использовать полифосфат», – поясняет директор Государственного ветеринарного управления Збынек Семерад, который также сообщил, что его ведомство проверяет не возможное негативное воздействие этих веществ на здоровье, а их присутствие в пище.
«Мы занимаемся проверкой наличия фосфатов в продукте. То есть если фосфат разрешен, то смотрим, указаны ли «Е»-добавки на упаковке. Если эта информация там отсутствует, это означает введение потребителя в заблуждение, и мы останавливаем продажу товара или даем распоряжение уничтожить эти продукты питания», – уточняет Збынек Семерад. Согласно закону, фосфаты могут присутствовать в пище, но не в замороженном мясе, которое как раз и используется для шаурмы. Часто ли там ветеринарная служба выявляет нарушения?
«Что касается конкретно кебабов, то там мы все чаще обнаруживаем фосфаты, поскольку мы сейчас больше обращаем на них внимание. В европейские органы мы уже передали информацию о 29 случаях появления кебабов из Германии и 17 из Польши, не соответствующих нормам. Однако мы обнаруживаем фосфаты и в мороженой рыбе, где это не было указано. В июле-августе этого года мы провели внеочередную проверку, в ходе которой проконтролировали более 60 кафе, торгующих кебабом, и в 26% случаев обнаружили нарушения», – подчеркивает Збынек Семерад.
Так что в Чехии не собираются смотреть сквозь пальцы на присутствие в шаурме запрещенных фосфатов. А как судьба донер-кебабов будет решаться на уровне Евросоюза? Сейчас дело передано на рассмотрение пленума Европарламента, однако, даже если абсолютное большинство заблокирует предложение Еврокомиссии разрешить использование фосфатов, донер-кебабы еще не скоро попадут под полный запрет.