Европа «заметила» фосфаты в шаурме

В Германии и других странах эти закусочные фаст-фуд называют «донер-кебаб» («вращающееся жареное мясо»), в России привыкли к названию «шаурма», или, если вы находитесь в Петербурге, то «шаверма», – когда срезанное с вертела мясо измельчается и с добавлением специй, овощей и соуса заворачивается в лаваш или питу.

Однако анализ показал, что фосфаты, использующиеся для сохранения сочности мяса, не столь безобидны, как было принято думать, и их употребление, согласно некоторым исследованиям, может наносить вред здоровью.

В Германии съедают более двух миллионов порций в день

В Брюсселе закипели «страсти по кебабу», ведь это – уже целая пищевая индустрия, созданная немецкими турками еще в 1970-е годы, а 80% шаурмы в ЕС производится именно на территории ФРГ. По данным издания Die Welt, ежедневно в стране продается 2,2 млн порций, что дает оборот в 10,5 млн евро в день и 110 000 рабочих мест. До сих пор эти «кебабные» фосфаты, хотя официально и не были разрешены, под запрет также не попадали, оставаясь некой «серой зоне». Попытка навести здесь порядок пока что только усилила противоречия.

«Еврокомиссия предложила разрешить так называемые добавки типа «Е» из фосфатов в замороженном мясе и кебабе, поскольку обычно эти вещества при обработке мяса использовать запрещено, и тут необходимо делать исключение из правил. Однако это предложение наткнулось на сопротивление комиссии по охране окружающей среды и общественного здоровья Европарламента, которая это предложение отклонила со ссылкой на исследование пятилетней давности, согласно которому добавление фосфатов может повышать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, по мнению Европейского агентства по безопасности продуктов, это утверждение является бездоказательным», – поясняет ситуацию брюссельский корреспондент «Чешского Радио» Филип Нерад.

«Европейское агентство по безопасности продуктов (EFSA) считает безвредным для человека потребление до 4200 мг фосфатов в день. На одну порцию шаурмы приходится всего 134 мг. Для сравнения: питаясь донер-кебабом, среднестатистический гражданин ЕС поглощает столько же фосфатов, как если бы он выпивал полтора литра колы», – комментирует, со своей стороны, ситуацию европарламентарий от немецких христианских демократов Ренате Зоммер.

В чешской столице кафе, торгующие шаурмой, тоже редко пустуют – для горожан это блюдо часто заменяет гамбургер из «макдональдса». Халяльное мясо поставляется в Чехию из Германии.

Чехия первой указала на нарушения при производстве кебаба

Как в Праге воспринимают дискуссию по разрешению или окончательному запрету фосфатов, которая захватила Брюссель и Берлин?

«Речь идет не обо всех фосфатах, а лишь именно о кебабе. И эту проблему первой подняла Чешская Республика, потому что еще в 2015 г. мы начали проверять учреждения общепита, подходя к их ассортименту как к любой другой продукции животного происхождения. Так что инициатива исходила из Чехии, поскольку кебаб не указан в списке полуфабрикатов, где можно использовать полифосфат», – поясняет директор Государственного ветеринарного управления Збынек Семерад, который также сообщил, что его ведомство проверяет не возможное негативное воздействие этих веществ на здоровье, а их присутствие в пище.

«Мы занимаемся проверкой наличия фосфатов в продукте. То есть если фосфат разрешен, то смотрим, указаны ли «Е»-добавки на упаковке. Если эта информация там отсутствует, это означает введение потребителя в заблуждение, и мы останавливаем продажу товара или даем распоряжение уничтожить эти продукты питания», – уточняет Збынек Семерад. Согласно закону, фосфаты могут присутствовать в пище, но не в замороженном мясе, которое как раз и используется для шаурмы. Часто ли там ветеринарная служба выявляет нарушения?

Прага не закрывает глаза на фосфаты

«Что касается конкретно кебабов, то там мы все чаще обнаруживаем фосфаты, поскольку мы сейчас больше обращаем на них внимание. В европейские органы мы уже передали информацию о 29 случаях появления кебабов из Германии и 17 из Польши, не соответствующих нормам. Однако мы обнаруживаем фосфаты и в мороженой рыбе, где это не было указано. В июле-августе этого года мы провели внеочередную проверку, в ходе которой проконтролировали более 60 кафе, торгующих кебабом, и в 26% случаев обнаружили нарушения», – подчеркивает Збынек Семерад.

Так что в Чехии не собираются смотреть сквозь пальцы на присутствие в шаурме запрещенных фосфатов. А как судьба донер-кебабов будет решаться на уровне Евросоюза? Сейчас дело передано на рассмотрение пленума Европарламента, однако, даже если абсолютное большинство заблокирует предложение Еврокомиссии разрешить использование фосфатов, донер-кебабы еще не скоро попадут под полный запрет.