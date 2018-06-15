Евродепутаты приняли резолюцию, призывающую Россию к освобождению 70 политзаключенных из Украины, включая О. Сенцова

Лорета Вашкова
15-06-2018
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Eвродепутаты в четверг, 14 июня, приняли резолюцию, призывающую Россию немедленно и без выдвижения каких-либо условий освободить свыше 70 политзаключенных из Украины, которых в настоящее время незаконно держат в тюрьмах на территории Российской Федерации и Крыма.

Олег Сенцов, фото: ЧТК / АПОлег Сенцов, фото: ЧТК / АП Парламентарии также призывают к незамедлительному и безоговорочному освобождению политического активиста и политического заключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России уже четыре года, который держит голодовку в знак протеста уже свыше месяца.

В тексте резолюции также поименно упоминаются другие задержанные и осужденные в РФ граждане Украины.

Евдепутат от Чехии Яромир Штетина, инициатор данной резолюции, согласовывавший текст документа от имени крупнейшей фракции Европейского парламента, Европейской народной партии (EPP) в составе 217 человек, отмечает, что Сенцов отбывает наказание на далеком севере России, печально известной территории исправительно-трудовых лагерей и колоний Салехард.

"Это весьма прискорбный факт, что Сенцова держат в местах, ставших еще до войны, в эпоху Сталина, одним из самых ужасающих символов ГУЛАГа", - заявил заместитель главы Комитета по вопросам безопасности и обороны ЕП Я. Штетина, призвавший в связи с многочисленными фактами нарушения свободы и прав человека в России к сохранению санкций в отношении РФ.

Лорета Вашкова
15-06-2018
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