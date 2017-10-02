Евродепутат Станислав Полчак: «Это картины из России, но не Испания 2017 года»

Во время проведения воскресного референдума о независимости Каталонии имели место насильственные действия со стороны испанской полиции против мирного населения – конфисковывались избирательные урны, в ход шли дубинки и резиновые пули, в результате чего более 800 человек получили ранения. По сообщению каталанского правительства, более 90% голосов в референдуме было отдано за независимость земель от Испании. Проведение голосования о независимости уже ранее было запрещено Конституционным судом Испании. Избирательная активность, однако, была невысокой: принимать решение о судьбе своей родины пришло менее половины каталонцев (42%).

На события воскресного дня не замедлила появиться реакция чешских политиков. Например, бывший секретарь Чешской Республики по европейским вопросам Томаш Проуза считает, что «насилие не успокоит ситуацию». Евродепутат от партии Христианских демократов Павел Свобода в эфире Чешского телевидения назвал вмешательство полиции «брутальным»:

«Я думаю, что испанское правительство рубит сук, на котором сидит, потому что применение брутальных методов для поддержания действующего состояния конституционного права, конституционных принципов является перебором».

По мнению Свободы, становится очевидным, что проблемы с демократией испытывает не только Венгрия и Польша. Евродепутат от движения «Старосты и независимые» (STAN) Станислав Полчак сравнил методы, примененные против избирателей, с Россией:

«Нельзя стрелять в избирателей, несущих бюллетень к урне, резиновыми пулями. Мне это напоминает картины из России, но никак не Испанию 2017 года».

По его мнению, реакция испанской полиции является чрезмерной, и должна быть осуждена Европейской комиссией. С этим выразила согласие и евродепутат от коммунистической партии Катержина Конечна, которая ожидает, что вмешательство полиции осудит на своем ближайшем пленарном заседании и Европарламент. Конечна также выразила свое удивление тем, что до сих пор не последовало критики испанских властей ни со стороны немецкого канцлера Ангелы Меркель, ни от президента Франции Эммануэля Макрона.

«Единственным результатом станет серьезное недовольство экстремистских группировок и людей, которые до этого момента, возможно, даже не испытывали потребности высказываться по данному поводу. Так что итогом не станет разрешение ситуации, которая интересует каталонцев, а именно – укрепление своих позиций в Испании, получение большего количества бюджетных средств, принятие по ряду вопросов самостоятельных решений. Действия испанского правительства мне кажутся недальновидными, и я не понимаю, почему оно это делает».

Аналогичное мнение высказал в сети Twitter и председатель партии гражданских демократов Петр Фиала. Он назвал неприемлемым применение насилия в отношении голосовавших каталонцев. «Это ничего не изменит, а лишь радикализирует умеренных», – написал он в сети Twitter.

События в Каталонии осудил и экс-президент ЧР Вацлав Клаус. «Я считаю неприемлемым, чтобы какое бы то ни было правительство использовало вооруженные силы, насилие и репрессии для подавления тех, кто хочет свободно выразить свои взгляды», – указал политик в своем пресс-релизе и призвал Европейскую комиссию к осуждению действий испанских властей.

На вопрос – должен ли Европейский союз вмешиваться в дела Испании, ответил Чешскому радио евродепутат от Гражданско-демократической партии Ян Заградил:

«Я считаю, что Европейский союз должен вмешаться, и даже, несмотря на то, что я не являюсь большим сторонником вторжений союзных органов во внутренние дела государств-членов. Однако очевидно, что если бы что-то подобное произошло в другой стране ЕС, например, в Польше или Венгрии, господин Юнкер и другие представители Евросоюза уже выпускали бы пресс-релизы один за другим. Из тех кадров, которые все мы видели по телевидению, очевидно, что в данном случае полиция вела себя очень жестко, поэтому я полагаю, что в такой ситуации органы Европейского союза обязаны сделать заявления».

В то же время Ян Заградил, так же, как и евродепутат Павел Теличка от движения ANO, высказали осторожность в отношении суждений, имеет ли право Каталония на независимость:

«Я не являюсь сторонником раздачи советов по поводу внутреннего устройства и решения проблем другим государствам. Еще 25 лет назад у нас шла активная работа над разделением Чехословакии, и тогда у нас была просто аллергия, когда советники из европейских стран приезжали и раздавали советы, как нам лучше это сделать. Поэтому я не считаю необходимым вмешиваться в чужие дела, связанные с конституционным устройством. Однако, если речь идет о подавлении основных прав и свобод – свободы выражения, свободы собраний, я считаю, что необходимо, чтобы наш голос прозвучал», - подытожил Ян Заградил.