ЕС: все потребители равны, но некоторые равнее других

Подобная ситуация весьма выгодна крупным западным производителям, экономящим на качестве товаров, предназначенных для «восточного рынка».

Многочисленные протесты со стороны Чехии и других стран, десятки проведенных экспертиз наконец заставили Брюссель вплотную заняться этой проблемой – 11 апреля 2018 г. Европейская комиссия намерена внести проект закона о запрете выпуска товаров одной марки разного качества, признав подобную практику обманом потребителя и нарушением законов ЕС.

В Европейском парламенте этим вопросом занимается евродепутат от ЧСДП Ольга Сегналова. «Речь здесь идет не только о продуктах питания – хотя в этом сегменте у нас накопилось больше всего экспертных оценок. В целом, был проведен уже целый ряд экспертиз – у нас есть данные примерно из десяти стран Евросоюза. Суммируя, можно сказать, что разница в качестве относится к консервам, мясным продуктам, конфетам и другим сладостям. Что же касается непищевого сегмента, то здесь, в первую очередь, можно говорить о моющих средствах – мыло, стиральные порошки и подобные товары».

Новые страны ЕС – не любители дешевого и невкусного

Часто международные концерны по производству такого ассортимента объясняют свои действия тем, что они лишь руководствуются спросом со стороны покупателей – мол, в Восточной Европе привыкли к сильным пищевым добавкам и сосискам с крахмалом, зато подешевле. Однако действительно ли покупатель за менее качественный товар платит меньше?

«Согласно проведенным исследованием, здесь все далеко не так однозначно. С самого начала наших споров это был один из наиболее популярных аргументов – что эти товары «подстраиваются под вкус потребителя» и «их ожидания увидеть низкую цену». Однако результаты проведенных проверок это, конечно, не подтверждают. Правило, что товары иного или худшего качества на «восточном рынке» дешевле, не действует».

Двойные стандарты как политический вопрос

Добиться решения Еврокомиссии было непросто. Теперь предстоит убедить в существовании двойных стандартов западные страны. При этом такие влиятельные государства как Германия и Австрия выступают против введения подобных норм. Насколько сложную задачу предстоит решить?

«Это было трудно, это трудно сейчас и будет трудно в дальнейшем. И это сложно не только для меня как депутата Европарламента – если в среду Еврокомиссия действительно выдвинет это предложение, на что я очень надеюсь, это станет лишь еще одним шагом на пути решения вопроса. Нас еще ожидают переговоры в Европарламенте с представителями стран-членов ЕС, где будут появляться какие-то промежуточные компромиссные варианты решения. Старые страны, разумеется, защищают своих производителей и торговцев. Для новых членов этот вопрос имеет во многом символическое значение – знаком того, как функционирует Евросоюз и его внутренний рынок, так что эта тема имеет одновременно и политический аспект».

Даже если этот непростой путь удастся пройти, и двойные стандарты качества попадут под запрет, это еще не означает, что западные холдинги не станут использовать обходные пути, чтобы все же сэкономить на качестве.

«Разумеется, уже и сейчас производители пытаются придумывать всякие трюки. Наша задача, однако, – предоставить правовым структурам четкий инструмент, с помощью которого они смогут добиваться соответствия качества, потому что до сегодняшнего дня мне не известен ни один случай, чтобы органы контроля начали преследование по закону тех, кто действует по принципу двойных стандартов. Должны существовать общие для всех членов ЕС методы, должны пройти проверки по всей Европе, а дозорные органы должны получить юридический инструмент, с помощью которого будут действовать. До этого времени он у нас отсутствовал», – указывает чешский евродепутат Ольга Сегналова.

После того как закон пройдет согласование и будет утвержден, его нарушителям могут грозить высокие штрафы – до 4% годового оборота компании-производителя. Проект, который должна представить Еврокомиссия, дает возможность также подавать коллективные жалобы потребителей на качество.