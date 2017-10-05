Эпоха в карикатуре и карикатура эпохи

В Чехии еще не привыкли говорить «был» о знаменитом и любимом многими карикатуристе и иллюстраторе, который скончался вечером 4 октября на 76-м году жизни.

Не одно десятилетие Ренчин публиковал свои меткие карикатуры во многих периодических изданиях – при социализме – в Mladý svět и Dikobraz, в газете Lidové noviny, начиная с ее самиздатовских выпусков, позже в Mladá fronta, Právo. Дети знают его по вечернему мультфильму «О зверятах пана Крбца». Его рисунки украшают множество книг и даже почтовые марки и календари, он провел около 150 персональных выставок.

Художественный почерк Владимира Ренчина не спутаешь ни с кем – его черно-белые рисунки выглядят как наброски, где незамкнутые линии создают впечатление легкости, театральной условности, смягчая порой достаточно жесткую иронию автора.

«Он обладал собственным неповторимым стилем, как с точки зрения художественной выразительности, так и с точки зрения содержания. Я думаю, что у Владимира Ренчина было столько поклонников именно потому, что его юмор его рисунков – очень умный, причем в буквальном смысле этого слова. Своими карикатурами он бил прямо в яблочко, умея показать проблему, которую как бы решал с помощью своей шутки», – сказал в интервью «Радиожурналу» председатель Чешского союза карикатуристов Радован Ракус, который вспоминает, что именно встреча в 1987 г. с Владимиром Ренчиным послужила толчком к его выбору профессии.

Действительно, меткие художника подписи всегда точны, афористичны, адресованы читателю, понимающему политические и литературные аллюзии.

«Тебе все время что-то не нравится в нашей эпохе. Наверное, в прошлой жизни ты был мухой, которая обгадила портрет государя-императора!».

Вот, жена, вешающая шторы, обращается к взгрустнувшему над газетой супругу: «Тебе все время что-то не нравится в нашей эпохе. Наверное, в прошлой жизни ты был мухой, которая обгадила портрет государя-императора!». А вот члены некой партии выбирают предвыборный девиз: «А как вы относитесь к предвыборному лозунгу: "Давайте будем такой же дрянью, как и они!"?». Сатира на сегодняшнюю молодежь, которая тоже когда-нибудь состарится: седовласый дедушка делится воспоминаниями с внуками: «Ни на какие игры времени у нас не оставалось – нам приходилось все время писать смски». Или сценка в трактире, где за кружкой пива рассуждают о судьбах народа: «Во всем виноват праотец Чех. Не будь он таким ленивым, мог бы привести наш народ на французскую Ривьеру, и у нас были бы совсем другие заботы».

Проживший большую часть жизни в городе Градец Кралове, Владимир Ренчин при этом публиковался и в немецком Die Zeit, и в американском Time. Как он сумел добиться признания в других странах?

«Такой успех для чешского карикатуриста, безусловно, – нечто исключительное, прежде всего, для художника, который публикуется и у себя на родине. Однако ему это удалось, несмотря на то что его шутки, конечно, приходилось переводить на другой язык. Не могу сказать, как он смог этого добиться. Интересно, что об этом не было широко известно – он никогда этим не хвастался», – объясняет Радован Ракус.

«Во всем виноват праотец Чех. Не будь он таким ленивым, мог бы привести наш народ на французскую Ривьеру»

Юмор Ренчина, действительно, интернационален. Например, на рисунке - интервью политика: «При определенных условиях я бы занял пост президента. Условие номер один – если здесь будет другой народ».

В 2011 г. из рук президента Вацлава Клауса Владимир Ренчин получил награду «За заслуги» как один из наиболее выдающихся чешских карикатуристов и иллюстраторов. Владимир Ренчин оставил рисунки, ставшие своего рода летописью большого периода истории народа и страны, фиксировавшие изменения в чешском обществе, а его ирония, понятная на любом языке, дает нам возможность посмеяться над самими собой.