Епископ-диссидент Йозеф Глоух – первый шаг к канонизации

После получения согласия из Ватикана епархия города Ческе Будейовице в Южной Чехии торжественно сообщила, что начинает процесс беатификации епископа Йозефа Глоуха. Это латинское слово в переводе означает «благословенный», и в католической церкви так называется процесс причисления умершего к лику блаженных, что, в свою очередь, является первым шагом к причислению к лику святых.

Процесс канонизации – длительная и достаточно сложная процедура. Кандидатура будущего святого проходит несколько ступеней. Сначала это признание Слугой Божьим, потом Досточтимым (venerabilis), что делается на основании особого папского декрета, провозглашающего, что слуга Божий обладал героическими добродетелями. За этим следует титул Блаженный и только потом – святой.

Очень важно, чтобы в памяти других сохранилась жизнь такого человека воспринималась как наполненная святостью, героизмом и подвижничеством. Процесс беатификации может быть начат не ранее чем спустя пять лет после кончины человека, но не позднее чем через тридцать лет.

Сохранившийся в памяти людей

Префект Конгрегации по канонизации святых Анжело Амато сообщил действующему епископу Ческо-будейовицкой епархии Властимилу Крочилу: «Святой Престол не видит никаких препятствий к тому, чтобы процесс беатификации и канонизации Слуги Божьего Йозефа Глоуха мог быть завершен». В Южной Чехии о начале беатификации священники объявят в своих приходах, призывая людей, знавших священника при жизни, свидетельствовать, может ли он быть причислен к лику блаженных. Епископальная комиссия соберет эти свидетельства для передачи в Рим.

Если все произойдет, как задумывается, то Йозеф Глоух может, в итоге, быть причислен к лику святых. Тот, кто бывал в Праге, конечно помнит памятник св. Вацлаву в центре столицы, постамент которого окружают небесные покровители Чехии. В числе них – св. Анежка Чешская, или Агнесса, как ее называют в России.

Канонизация Анежки Чешской – символ «бархатной» революции

Анежка стала последней фигурой чешской духовной истории, причисленная к лику святых. Она была канонизирована Папой Иоанном Павлом II 12 ноября 1989 года, и этот шаг Понтифика, поляка по происхождению, стал символом поддержки свободы и «бархатной» революции...

Включая Анежку, Святой Престол за всю историю канонизировал 16 чешских святых. В их числе, например, святой Мефодий, брат создателя славянского алфавита св. Кирилла, – Солунские братья принесли христианство в Великую Моравию. Среди наиболее известных чешских святых, можно также назвать Яна Непомуцкого, замученного и утопленного по приказу короля Вацлава во Влтаве, – статуи этого святого часто ставят на мостах.

Сейчас рассматривается вопрос канонизации кардинала Йозефа Берана, который подвергался преследованиям как со стороны нацистов, так и со стороны властей ЧССР.

А какой была судьба Йозефа Глоуха? Он родился 26 марта 1902 года в г. Липник у Тршебиче, в Высочине. Был рукоположен в 1926 году в Оломоуце, где затем преподавал на богословском факультете. 25 июня 1947 г. Йозеф Глоух был возведен в сан епископа епархии Ческе Будейовице.

После прихода в 1948 г. к власти компартии и последовавших за этим репрессий в отношении церкви и религии, Йозеф Глоух неоднократно выступал против действий режима, – прежде всего тогда, когда власти ЧССР пытались прервать связи местных католиков с Ватиканом.

Сан епископа как приговор

В мае 1950 г. Йозеф Глоух был взят под домашний арест в своей епископской резиденции; позже власти вывезли его с территории епархии – священнослужитель был помещен во францисканский монастырь в городе Кадань. В сентябре 1952 г. его перевели в Руждол-у-Либерце, где с 1951 г. содержался архиепископ Йозеф Беран. Обоих священников поместили под арест в уединенной вилле, где им была разрешена лишь одна часовая прогулка в день. Вся поступающая почта проверялась, свидания с посетителями могли проходить только в здании МВД.

В 1953 г. непокорных священников перевели в замок в поселке Мыштевес, неподалеку от г. Градец Кралове, где к ним присоединились еще два епископа. Там заключенным не давали даже достаточно воды и еды, здоровье Йозефа Глоуха стало стремительно ухудшаться, и его отправили на лечение в Прагу.

Условия заключения в женской клинике для глухонемых оказались более мягкими, и епископ даже смог вернуться к своим литературным трудам. За оставшиеся годы неволи ему еще предстояло вновь встретиться с Йозефом Бераном.

Освобождение в период советской «оттепели»

В 1963 г. Папа Иоанн XXIII начал переговоры между Ватиканом и СССР об освобождении интернированных епископов, и в апреле Йозеф Глоух вышел на свободу. На свой пост он смог вернуться в дни Пражской весны – 9 июня 1968 г. Однако в августе в страну вторглись войска Варшавского договора, после чего страна погрузилась в застой «нормализации», и новая волна преследований церкви не заставила себя ждать. Скончался Йозеф Глоух 10 июня 1972 г. в г. Ческе Будейовице. По одной из версий, накануне смерти 70-летнего священника избили агенты госбезопасности. Свою роль сыграла и травля со стороны церковного секретаря, сотрудничавшего со спецслужбами. Могила Йозефа Глоуха находится на местном кладбище.

Действующий епископ Ческе Будейовице Властимил Крочил и пресс-секретарь епархии Мирослав Бина полагают, что процесс канонизации может продлиться около 18 лет.

В 2015 г. Властимил Крочил подал прошение в Чешскую епископскую конференцию начать процесс причисления Йозефа Глоуха к лику блаженных. В 2017 г., после получения согласия, он представил прошение в Ватикан, где оно спустя три месяца было одобрено. Для епархии Ческе Будейовице это стало большим событием, поскольку Йозеф Глоух – первое имя, связанное с епархией, которое было внесено в список кандидатов на канонизацию.

Властимил Крочил верит, что епископ будет причислен к лику святых. «Личность Йозефа Глоуха уникальна тем, что он умел пробуждать в людях естественную религиозность. Он был носителем веры и для других поколений. До сих пор многие вспоминают о церковных службах, которые он вел, и именно от этих прихожан и поступило предложение начать процесс беатификации», – подчеркнул Властимил Крочил, который также напомнил, что Йозеф Глоух известен своей любовью к ближним и прощением тех, кто его преследовал. Крепость своей веры он доказал годами, проведенными в неволе, в обстановке жестоких репрессий.