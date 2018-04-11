Эльфийская тропа Шумавского заповедника

Обзорная вышка позволяет полюбоваться чарующей природой Шумавы и даже увидеть далекие Альпы – Липно на Влтаве раскинулось на границе с Австрией и Германией. По прогулочной дорожке с пологим пандусом – наверху работает лифт для инвалидных колясок – посетители постепенно поднимаются на высоту 24 м, откуда попадают на смотровую площадку, расположенную на 40-метровой высоте.

Шумавская дорожка в небо

Подняться к обзорной вышке можно на автобусе, фуникулере или пешком. Спуститься – тем же путем или – для любителей экстрима – на войлочном коврике по самому, наверное, длинному в Чехии металлическому желобу-тобоггану.

Дорожка с полосами препятствий, напоминающими веревочные парки, открыта на протяжении всего года, а в июле и августе – до полуночи. Поэтому многим полюбились романтические ночные прогулки под звездами, когда можно почувствовать себя почти эльфом.

Уникальная тропа, петляющая среди крон деревьев, открыла новую главу в жизни курорта в южно-чешской части шумавского заповедника. К слову, водохранилище, которое по правому берегу простирается до государственной границы с Австрией, с учетом внушительной площади – около 50 км² иногда называют Южно-Чешским морем.

– С того времени как открылась дорожка Stezka korunami stromu, позволяющая пройтись среди верхушек деревьев, соотношение числа посетителей, которые приезжают к нам зимой и летом, существенно изменилось. Первоначально летний сезон имел для Липно второстепенное значение, однако после появления уникальной тропы количество туристов в летнее время составляет уже 60%, а в зимний сезон 40%,

– рассказал «Чешскому Радио» пресс-секретарь Skiareál Липно Войен Смишек.

Липно зарекомендовало себя в последние годы как место активного отдыха для всей семьи. Здесь, помимо традиционных летних радостей – катания на яхтах и каноэ, можно заняться виндсерфингом, кайтсерфингом, совершить экскурсии на горных велосипедах по велотрассам международного уровня или отправиться на познавательные экскурсии. Например, в Высший Брод, где находится готический монастырь, основанный еще в XIII веке.

Администрация курорта не намерена почивать на лаврах и планирует инвестировать в благоустройство зон отдыха в этом году 8 миллионов крон (316 205 евро). Часть средств будет выделена и на создание территории на берегу водохранилища для любителей пляжного волейбола и познавательного маршрута «Птичья тропа».

Oткрытие «Королевства леса»

28 апреля здесь состоится торжественное открытие «Королевства леса», а 19 мая – праздник начала летнего туристического сезона, который будет сопровождаться красочным соревнованием лодок-«драконов» Dragon Boat Race 2018. Самый большой чешский горнолыжный курорт Черна Гора-Пец также планирует многомилионные инвестиции, нацеленные на совершенствование системы предоставляемых услуг. С нынешнего сезона посетители смогут воспользоваться летним пропуском ski-pass:

– Если посетители планируют неоднократно посещать Черную Гору и хотят подниматься на одном из трех наших подъемников, им гораздо выгоднее приобрести летний вариант ski-pass. Таким образом мы также хотим способствовать более высшей посещаемости наших гор в летнее время. Нашей администрацией предусмотрен и семейный пакет услуг,

– объясняет директор SkiResort курорта Петр Гинек.

Ряд горных центров расширит спектр услуг, создаст новые парки отдыха, разработает маршруты научных троп, предоставит на прокат электробайки.