Электронные рецепты. Тысячи врачей без регистрации.

К счастью для врачей, в течение всего 2018 года за несвоевременную регистрацию в системе выдачи электронных рецептов им не угрожают штрафы. Вернее, такое предложение на суд депутатов выдвинул глава Минздрава Адам Войтех (правящее движение ANO). Его рассмотрение начнется в январе.

«Представители других партий с этим предложением также согласны. Я думаю, что одного года достаточно для освоения новой системы и отстранения всех недостатков, чтобы с 1 января 2019 года она уже могла работать на полную мощность», - заявил в интервью Чешскому радио глава Минздрава.

Из-за внедрения системы электронных рецептов пациентам не придется просиживать лишнего времени в приемных, однако, самим врачам при регистрации повозиться придется.

«Система весьма неудобна для пользователей, так как процесс регистрации продолжается несколько недель. Но, непосредственно выписывание электронных рецептов функционирует хорошо. Здесь проблем нет», - подчеркивает министр Адам Войтех.

Врачи, однако, с последним заявлением руководителя ведомства не согласны. Специалисты жалуются, что в системе нет полного списка лекарственных препаратов, которые тот или иной пациент употребляет. Отсутствует предупреждение о несовместимости разных лекарств. С точностью работы системы также проблема. Заместитель главы Объединения терапевтов Вацлав Шматлак, например, рассказывает о том, как выписанный его коллегой электронный рецепт на экране компьютера в аптеке изображался под идентичным номером, но уже с фамилией абсолютно другого пациента.

«Я хочу заверить пациентов в том, что врачи вовсе не являются противниками внедрения электронных систем в здравоохранении. Наоборот, 90% докторов уже оснастили свои кабинеты компьютерами. Проблема только в том, что в системе электронных рецептов нет тех функций, которые необходимы. Она не может, например, воспрепятствовать дублированию выписываемых лекарств, не выявляет несовместимость. В ней нет целого ряда необходимых функций. Именно поэтому правительство в ноябре 2016 года приостановило полное внедрение проекта с замечанием, что его необходимо доработать, провести испытания и в обязательном порядке внедрять только с 1 января 2020 года», - подчеркивает заместитель председателя Объединения терапевтов Вацлав Шматлак.

Депутат правящего движения ANO Ростислав Визула считает сбой в системе электронных рецептов, связанный с ошибкой в имени пациента, весьма серьезным и недопустимым, однако, напоминает: «Нельзя забывать, что электронные рецепты в Чехии уже существуют несколько лет, хотя их и было выписано около 5-8% от общего количества. Подобного рода ошибок еще не происходило. Описанное происшествие - весьма серьезное. Надо досконально проверить - почему сбой случился именно сейчас».

По поводу электронных рецептов существует и еще оно замечание. Под сомнение ставится мощность системы. В Чехии ежегодно выписывается около 70 миллионов рецептов и система, опасаются критики, может от такого потока захлебнуться. Ныне уже бывший руководитель Государственной комиссии по контролю лекарств Зденек Благута ранее заверял общественность, что ничего подобного не произойдет. Система электронных рецептов, по его словам, способна «переварить» от 120 до 140 миллионов рецептов в год.