Электронные браслеты для преступников

Устройства, о которых пойдет речь, предназначены для наблюдения за преступниками, находящимися под домашним арестом. Таким образом, они заменят существовавшие до сих пор выборочные проверки. В некоторых случаях браслеты также будут надеваться обвиненным, которые, в противном случае, оказались бы в СИЗО. Это облегчит работу сотрудников Службы пробации и медиации, которые ранее осуществляли проверки находящихся под домашним арестом. Ныне они смогут больше работать непосредственно с людьми. Рассказывает директор службы Андреа Матоушкова:

«Мы будем больше беседовать и работать непосредственно с осужденными, с их семьями и потерпевшими. Одним словом, мы будет стараться лучше выполнять возложенную на нас задачу – чтобы преступники благополучно отбыли свой срок и изменили свое поведение».

В настоящее время Служба пробации осуществляет наблюдение за 140 людьми, отбывающими наказание под домашним арестом, и проводит их выборочные проверки. Тем не менее, прежде чем заключенные смогут начать использовать электронные браслеты, необходимо провести их тестирование. Комментирует министр юстиции Роберт Пеликан:

«Теперь все будет зависеть лишь от желания судей использовать данное устройство. Мы хотим этому помочь, поэтому в то время, пока браслеты будут изготавливаться, мы намерены объезжать отдельные суды и представлять эту технологию».

Дело в том, что в настоящее время судьи практически не используют альтернативные меры наказания именно из-за отсутствия вот таких электронных браслетов.

Служба пробации выбрала для осуществления поставок израильскую компанию SuperCom повторно, поскольку антимонопольное управление аннулировало результаты предыдущего тендера из-за непрозрачности. Израильтяне выиграли тендер еще в феврале текущего года. Однако другие претенденты усомнились в правомерности победы и подали заявление в антимонопольное управление. Разбирательство по данному вопросу проходит до сих пор:

«На минувшей неделе антимонопольное управление отклонило проект по принятию предварительных мер по данному вопросу. Ныне мы ожидаем разъяснений от заказчика о его дальнейших действиях», - сообщил пресс-секретарь управления Мартин Шванда.

После получения разъяснений разбирательство будет прекращено. Сам министр юстиции Пеликан считает это простой формальностью. Государство пыталось найти поставщика целых семь лет. Однако все предыдущие попытки оканчивались неуспехом. По ранее сообщавшимся данным, за изготовление и 6-летнюю эксплуатацию центра мониторинга государство заплатит 93 миллиона крон (3,5 млн. евро). Целью нововведения, помимо прочего, является и разгрузка переполненных тюрем.

Что же представляет собой электронный браслет? Это небольшая коробочка, которая с помощью ремешка прикрепляется осужденному над щиколоткой. Устройство на расстоянии ведет наблюдение, находится ли человек в том месте, где ему в это время положено быть, как правило – на работе или дома. Как сообщил представитель израильской компании SuperCom Барак Трабелси, при любой попытке самостоятельно снять браслет, моментально срабатывает сигнализация в центре наблюдения.