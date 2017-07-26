В 2016 г. Чехия вывезла оружия на сумму 18 млрд крон (68 млн евро), и это не предел – в этом году чешские производители собираются побить этот рекорд.

Главным импортером чешского оружия остается Ирак, за которым следуют ОАЭ, Словакия и Египет. Основными покупателями стрелкового оружия, помимо государств ЕС, выступили США, Канада и Таиланд. Россия, Китай и Индия стали в прошлом году лидерами по импорту чешских товаров и технологий «двойного использования».

О положении дел в отрасли «Радио Прага» беседует с президентом Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинеком.

– Мы предполагаем, что в этом году объемы экспорта превысят сумму 20 миллиардов крон.

– Разумеется, рост экспорта всегда воспринимается как большой плюс для экономики страны. И все же торговля оружием имеет свою специфику. Могут производители как-то контролировать ситуацию, чтобы их продукция не попала в руки боевиков в горячих точках или в руки террористов?

– Чтобы этого не происходило, существуют очень серьезные механизмы международного контроля. Я вам скажу прямо – ни один чешский производитель не заинтересован в том, чтобы его оружие попало, например, в руки ИГИЛ, поскольку с точки зрения бизнеса для него это просто катастрофа, кроме того, никто не хочет поддерживать подобные силы. Конечно, отдельные единицы оружия туда попасть могут, если, например, боевик застрелит в Ираке солдата правительственной армии и заберет его оружие, которое потом использует в бою. Однако такое случается в ходе любого конфликта. Для нас главное, чтобы это не происходило в массовом порядке, чтобы не было ни одной чешской фирмы, которая бы умышленно продавала оружие "по ту сторону баррикад".

Тут можно добавить, что чешское правительство ратифицировало бесплатную передачу стрелкового оружия и боеприпасов в дар правительству США на общую сумму 21,4 млн крон (792 000 евро) для направления иракским силам безопасности, противостоящим ИГИЛ.

– Как известно, вся чешская промышленность испытывает острый дефицит трудовых ресурсов. Как обстоят дела в производстве вооружений?

– Военная индустрия находится в точно такой же ситуации, как и другие сегменты индустрии Чешской Республики, где на рынке труда наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы. К тому же производство вооружений подразумевает достаточно узкую специализацию, где сейчас у нас работают люди пенсионного возраста. Я боюсь того дня, когда они действительно уйдут на пенсию, а найти адекватную замену им мы не сможем.

– Тем не менее экспорт чешского оружия постоянно растет. Сколько компаний в Чехии занимается производством оружия?

– Наша Ассоциация объединяет более ста фирм, так что я возьму на себя смелость сказать, что на нас приходится львиная доля всей чешской оборонной промышленности. Тем не менее, разумеется, существует ряд мелких компаний, у которых, например, лишь часть производства ориентирована на военную промышленность. Однако наша сотня фирм – это ключевые предприятия.

– Военная промышленность, как известно, принадлежит к отраслям, которые развиваются наиболее стремительно, чтобы идти в ногу со временем. Как меняется характер чешской оборонной индустрии?

– Он, безусловно, меняется. Думаю, положительным для Чешской Республики аспектом является то, что здесь начинают производить все более сложные изделия, и мы меньше стали продавать «перелицованного» товара из старых запасов. Это проявляется, например, в росте экспорта радаров, пассивных систем слежения, радиостанций. Этот экспортный сегмент вырос более чем на 80%.

– Каким именно странам Чехия поставляет оружие?

– К счастью, наш экспорт в значительной степени диверсифицирован. Около 30% продукции направляется в страны Европейского союза, 24% - на Средний Восток. Если говорить о странах, на которые приходится наибольшая доля в нашем экспорте, то 10% – это Ирак. Однако следует сказать, что это благодаря продаже штурмовиков L-159.

– Какой еще ваш товар можно считать наиболее «ходовым» в этом году?

– Наибольший объем продаж составила наземная техника – более 31%. Далее идет авиационная техника. Туда относятся, разумеется, и штурмовики, но кроме того и вертолеты, и запчасти, и производство в сотрудничестве с другими странами – Бразилией, Францией. На долю авиационной техники приходится почти 30%. Большой шаг вперед сделала электроника, электрооборудование – этот сегмент вырос за год с 7% до 11% от общего объема экспорта. Несколько снизились продажи огнестрельного оружия. В целом, однако, выросли продажи новых вооружений и снизился экспорт оружия старого образца.

На экспорт идет 90% продукции чешской военной промышленности, поскольку чешская армия невелика, а оружейные заводы работают на полную мощность. При этом глава ассоциации оружейников отметил и одну удручающую его тенденцию.

– Растет импорт в Чешскую Республику иностранной техники. Я полагаю, что если наши компании способны успешно работать на рынках других стран, они должны автоматически получать преференции на внутреннем рынке, что, к сожалению, в настоящей момент не происходит, – отмечает президент Ассоциации оборонной промышленности Иржи Гинек.