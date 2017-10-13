Еда: Евросоюз двойных стандартов

Mинистерство сельского хозяйства Чешской Республики внесло свой вклад в освещение рассматриваемой проблемы и провело тестирование большого количества продуктов питания. Исследование подтвердило, что чехам, словакам и венграм, в отличие от немцев и австрийцев, в ряде случаев действительно приходится покупать в магазинах менее качественные молочные или иные изделия.

И в пиццу не послал кусочек сыру …

Аналогичный состав был выявлен лишь у трети из 21 вида проверенных продуктов детского питания, кормов для домашних животных, как и брендовых продуктов, поставляемых транснациональными корпорациями в Чехию, Словакию, Венгрию, Германию и Австрию (на первый взгляд ничем не отличающихся от товаров в немецких и австрийских магазинах).

В 11–и случаях отличия были существенными, в трех – не столь значимыми. Например, в составе спагетти, предназначенных для австрийского рынка, оказалась более качественная пшеница, а в пицце, продаваемой в чешских магазинах, – суррогат вместо сыра. Результаты экспертизы состава овощного пюре в баночках с детским питанием куда менее огорчительны. В одном случае пюре для чешских малышей содержало даже больший процент овощей, чем баночки аналогичного бренда в немецких торговых сетях.

Потребительская экспертиза продуктов была проведена по заказу чешского Министерства сельского хозяйства в лаборатории пражского Химико-технологического института (в институте даже оборудована собственная пивоварня).

Вполне детективная история

– На каких именно свойствах пищевых продуктов сосредоточили внимание специалисты в ходе тестирования?

Судя по объяснению компетентных лиц, исследование напоминает детективное расследование с отсеиванием круга подозреваемых субъектов. Ян Пивонька из Химико-технологического института сообщил в интервью «Чешскому радио»:

– В этот раз наши эксперты сфокусировали внимание на брендах, производителей которых во многих случаях трудно найти. Мы поставлены в известность лишь о том, кто является владельцем конкретной торговой марки или отвечает за качество продукции, поставляемой на конкретный рынок, однако вопрос о том, кто он, реальный производитель, остается для нас загадкой. Поэтому наибольшие трудности нередко состоят в определении, имеем ли мы дело все с тем же самым брендом или же рассматриваемый образец не является его полноценным эквивалентом.

Консервированные ананасы, продаваемые в чешских и немецких магазинах торговой сети Lidl (в ЧР под названием "Freshona ananas plátků" ) имеют различную калорийность. Контролеры подвергли проверке пиццу с колбасой Korrekt pizzа salámová из сети Globus и выявили разницу в декларированной и реальной пищевой ценности. Состав вскоре будет соответствовать составу одноименной немецкой пиццы, информировала пресс-секретарь немецкой сети гипермаркетов Globus.

- Как в целом отреагировали представители торговых сетей в Чехии на итоги тестирования?

По словам министра сельского хозяйства Мариана Юречки, производители, чьи продукты оказались в списке тестируемых, обещали соответствующим образом обеспечить качество продуктов.

М. Юречка:

– Я должен сказать, что мне уже звонили, – причем исключительно по собственной инициативе, представители некоторых крупных продуктовых ритейлеров, ведущих торговлю на территории Чехии. Они сообщили о своих намерениях подключиться к решению данной проблемы. Поэтому, полагаю, результаты впервые проведенного крупного исследования уже принесли ощутимый положительный эффект.