Лилиова улица протяженностью менее двухсот метров считается одной из самых старых в Праге. Первые упоминания о здании У Воржиковых обнаружены в документах XIV в., где указано, что земельный участок с домом нем находился в собственности костела и монастыря сестер-доминиканок – здание невесты Христовы сдавали в аренду. Кстати, раньше на этом месте находилось комтурство тамплиеров, после разгрома которых имущество досталось ионитам, а от них перешло к доминиканкам. После гуситских войн среди владельцев дома встречаются семьи как дворянского, так и мещанского сословия.

«Самый древний период – это готический дом. Его мы не увидим, поскольку от него мало что осталось. Он находился рядом с костелом св. Анны, который в двух шагах отсюда. К нему примыкало несколько других домов, выходивших на Лилиову улицу, которые постепенно слились в единое целое – комплекс эпохи барокко, который можно назвать дворцом», – рассказывает Мартин Томашек, глава отдела археологии Института охраны памятников.

В XVI и XVII вв. дом перешел в собственность семьи Шпетл, а свое название получил по имени рыцаря Яна Богуслава Воржиковского из Кундратиц, который почти четверть века, с 1700 по 1723 г., занимал должность пражского мэра.

«В ознаменование своего повышения до дворянского звания семья Воржиковских решила создать эти пышные помещения, украшенные прекрасной росписью, которая сейчас восстановлена в своем первоначальном виде, то есть во второй половине XVIII в. Повторяющимся мотивом росписи служат четыре природные стихии. Вода льется из раковины, Воздух символизирует птичка, которую держит на веревочке один из путти. Несложно найти тут и символы Огня и Земли.

В 1793 г. здание перешло в собственность семьи Урбан. Некогда здесь даже жил один из ведущих деятелей Чешского национального возрождения, филолог Йозеф Юнгман. Еще одной любопытной главой в истории здания стала работавшая здесь не одно столетие пивоварня, которую основали еще в XV в. В XVII в. здание перестроили, в XIX в. изменился фасад, выходивший на Лилиову лицу – ему придали черты модного в ту эпоху исторического стиля. В южном крыле здания появились квартиры, магазины, склады. После возникновения независимой Чехословакии, хозяин превратил часть жилых помещений в канцелярии, а на первом этаже открыл маленькие ремесленные лавочки.

Заглянем внутрь объекта, которому вернули его первоначальный блеск. Сейчас вряд ли кто-то скажет, что некогда здесь варили пиво – его интерьеры больше напоминают дворец.

«Сейчас мы находимся в самых пышных помещениях, однако некогда здесь действительно варили пиво. Это было пивное предприятие, где пиво варили примерно с XV до середины XIX в. По всему зданию остались следы того, что здесь была пивоварня, – колодец, великолепные подвалы для хранения пива. И это была отнюдь не маленькая пивоварня – в пору расцвета, в XVIII в, здесь варили более 100 000 литров, и даже 150 000 литров в год», – объясняет Мартин Томашек.

Реставрировать здание, вернуть ему исторический облик и вместе с тем приспособить для жизни в XXI веке было задачей не из легких.

«Этот дом, разумеется, было необходимо реконструировать, как говорится, от и до, включая инженерные коммуникации и все остальное. Тут были сделаны и уникальные исторические находки, например, прекрасный дубовый пол эпохи ренессанса. Это была комплексная реконструкция. В XIX и XX веках здание поделили на отдельные квартиры, так что в процессе реставрации мы стремились вернуть его дворцовый облик, и в этом крыле, думаю, это удалось сделать. В другом крыле присутствуют современные элементы, отвечающие потребностям его сегодняшнего использования, – туалеты, сети коммуникаций. Так что, с одной стороны, это современный дом, полностью пригодный для эксплуатации, а с другой, думаю, нам удалось вернуть ему тот вид, который показывает эпоху, в которую он был создан», – рассказывает Мартин Томашек.

Остается добавить, что в здании по адресу Лилиова, пять, теперь также будет работать центральная библиотека Национального института охраны памятников, читальный зал и лекторий.