Движение – жизнь: в Праге проходит Всесокольский слет

– Мы находимся на Староместской площади в Праге, где только что выступил детский спортивный ансамбль из Ичина. Вокруг очень много людей, местные жители и туристы с удовольствием смотрят выступления и самых маленьких «соколят», и тех, кто связан с «Соколом» уже много лет. К выходу готовится группа из Дании, а «соколята» из Ичина спускаются с подиума.

Девочки из основного состава детского «Сокола» из Ичина (Аранка Лоренцова, Луцие Прженослова, Тереза Пажоутова, Анна Киндерманнова, Штепанка Кубинова, Ивета Бартошова, Клара Горачкова и Патриция Лоренцова) рассказали о том, как долго они занимаются спортом и какое впечатление на них произвел Всесокольский слет. Они начали тренироваться в разном возрасте, но в основном — еще до школы. Самые младшие из них на Всесокольском слете впервые, а участницы постарше уже были в Праге шесть лет назад. Но и те, и другие сошлись на том, что атмосфера на слете незабываемая. Девочки рассказали, что с интересом смотрят выступления своих заграничных «коллег» – по их словам, у иностранных «соколов» немного другая техника и стиль исполнения, но им все очень нравится.

В истории Сокольского движения было два наиболее ярких взлета: в начале ХХ века и в межвоенный период — к 1930 году в рядах «соколов» состояло 630 000 человек. Во время нацистской оккупации движение было запрещено.

– Только что свой танец и гимнастический этюд продемонстрировали спортсменки из Дании. Труппа состоит из почти пятидесяти девушек, они показали три танца в разных составах. Несмотря на жару, многие зрители, поддавшись эмоциям, танцуют вместе с гимнастками.

– Мы из отряда «Сокол» из Дании. В Праге мы показываем гимнастические этюды, спортивные постановки и танцы. Наша труппа состоит из 51 человека, некоторые девушки уже были в Праге, но большинство из нас здесь впервые. Мы делимся на группы: одни выступают на подиуме, другие танцуют со зрителями. Мы всегда стараемся присоединить зрителей к нашему танцу — нам кажется, что так они насладятся им еще больше. Мы видели несколько выступлений чешских «соколов» (не только здесь, но и на других сценах), это было очень интересно. Они танцуют и движутся иначе, чем мы привыкли, но нам очень нравится. И Прага нам очень нравится – это фантастический и красивый город.

После окончания Второй мировой войны «Сокол» возобновил свою деятельность, но ненадолго: в 1948 году был проведен еще один слет, а после этого движение снова попало под запрет. Коммунистическая власть старалась заменить традицию сокольских слетов во многом похожими на них спартакиадами. Однако несколько небольших сокольских групп было основано чешскими эмигрантами за границей. После падения коммунистического режима движение было восстановлено, и в 1994 году состоялся новый Всесокольский слет (23 000 «соколов»). Всесокольские слеты, в которых участвуют как чешские, так и зарубежные сокольские организации, проходят раз в шесть лет.

– Сегодня в Праге установлены два подиума – на Малостранской и Староместской площадях. На Староместской выступают в первую очередь самые младшие и самые старшие «соколы». Сейчас к выходу на подиум готовится группа из Санкт-Петербурга, они занимаются спортом более 35 лет.

– Наша команда называется «Ариадна», мы из Санкт-Петербурга. Нашей команде уже тридцать пять лет, и тренирует нас один тренер – Галина Федоровна Тамиленко. Мы занимаемся женской танцевальной гимнастикой. У нас достаточно большая команда, нас тридцать человек, но в Прагу приехало лишь восемь участниц. На Всесокольском слете мы второй раз, впервые были на предыдущем шесть лет назад. Мы очень любим одну чешскую команду, с которой дружим уже много лет. Мы познакомились на фестивале Golden age, они нам рассказали о Всесокольском слете, и мы теперь сюда с удовольствием ездим. И в следующий раз обязательно приедем – мы очень любим Прагу и очень любим ваш фестиваль!

Всесокольский слет продлится до 6 июля. Кульминация фестиваля намечена на четверг и пятницу (5 и 6 июля), когда в спортивном комплексе Eden будут показано десять коллективных спортивных этюдов. Одиннадцатый этюд с символическим названием «Вместе», написанный совместно чешскими и словацкими авторами, посвящен столетию основания Чехословацкой Республики.