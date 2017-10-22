Движение ANO – одиночество победителя

В интервью информационному серверу iDNES.cz, а также в эфире телеканала Barrandov TV председатель Движения ANO Андрей Бабиш заявил: «У нас есть точки соприкосновения с гражданскими демократами (ODS), движением Старосты и независимые (STAN) и Чешской пиратской партией. Приемлемы для нас и некоторые пункты программы Томио Окамуры (Свобода и прямая демократия, SPD)».

Первая же дискуссия после выборов в эфире Чешского Радио, в которых 22 октября приняли участие представители 8 из 9 парламентских партий (возможность разъяснить свою позицию не использовали социал-демократы), однако, подтвердили мнение некоторых комментаторов, что победителю, возможно, придется задуматься о формировании меньшевистского правительства.

Гражданские демократы, представленные в студии Богуславом Свободой, категорически отказались прибавить свои 25 мандатов к 78 парламентским голосам ANO и обеспечить Андрею Бабишу большинство в 200-членной Палате депутатов.

Гражданские демократы, по словам Богуслава Свободы, отказываются сотрудничать принципиально. Уголовное преследование возможного будущего премьера со стороны полиции ими даже не осуждается.

«Мы считаем, что у ANO нет способностей для работы в рамках коалиции. Это движение одного человека», - подчеркнул Богуслав Свобода. Накануне председатель гражданских демократов Петр Фиала заявил, что избиратели, предоставившие 25 депутатских мандатов, подтвердили правильность пути, избранного его партией. Он высказал намерение оправдать проявленное доверие, но одновременно отказался от варианта объединения своих сил с иными субъектами правого толка.

Томио Окамура, возглавляющий движение «Свобода и прямая демократия» (SPD, 22 мандата), отказался уступаться от главных программных приоритетов евроскептического субъекта, который требует воспрепятствовать миграционному потоку и выступает против «исламизации». Для его движения является непреодолимым препятствием уголовное преследование Андрея Бабиша, как возможного будущего премьера.

Обвинение в совершении дотационных махинаций является главной проблемой, как для движения «Старосты и независимые» (6 мандатов), что подтвердил Петр Газдик, так, судя по утверждениям заместителя главы Якуба Михалека, и для Чешской пиратской партии (22 мандата). Необходимо также подчеркнуть, что «Пираты» изначально заявили, что удовольствуются ролью оппозиционного субъекта, так как в Палате депутатов они намерены голосовать исключительно на основе своей собственной оценки того или иного законопроекта, а не «по договоренности».

ТОР 09 в течение всей предвыборной кампании остро критиковали Движение ANO Андрея Бабиша. Как заявила заместитель председателя Маркета Адамова-Пекаржова, ее партия от своей позиции не отказывается и, учитывая также результаты выборов (7 мандатов), примыкает к рядам оппозиции.

Ян Бартошек от христианских демократов (10 мандатов) так же отказывает ANO в поддержке из-за уголовного преследования его председателя.

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (15 мандатов), представленная в студии Чешского Радио Йозефом Скалой, подверглась острой критике уже накануне вечером Андреем Бабишом, исключившим возможность сотрудничества с ней.

Рихард Брабец, заместитель председателя ANO, подчеркнул готовность своего движения выполнить предвыборные обещания и заявил о том, что ANO приложит максимум усилий, чтобы найти себе партнеров для формирования правящей коалиции.