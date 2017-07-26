Российским таможенникам чехи, помимо прочего, передают свой опыт в области дрессировки собак. В Таможенном союзе ЕС за чешскими специалистами даже закрепилась репутация отличников по подготовке собак-ищеек.

Весной 2017 г. Вендулка Гола стала пятой чешкой в истории, удостоившейся престижнейшей французской награды, Ордена Почетного легиона. Предоставим ей слово.

– Для меня это была большая честь, но я считаю, что это оценка не только моей работы, но и работы всей чешской таможни. С французскими таможенниками мы сотрудничаем уже более 30 лет, и в рамках нашего сотрудничества я стала ответственной за осуществление совместных проектов.

– С таможенным управлением Франции вы сотрудничаете в таких областях как контрабанда оружия и наличных денежных средств, фальсификация медикаментов и широко известных брендов. В том числе марок, связанных с таким «фамильным серебром» Франции как духи. С Россией чешская таможня также сотрудничает по данным направлениям или передача чешского опыта связана с иной спецификой?

– Да, по этим направлениям мы также сотрудничаем с россиянами, но, надо сказать, что у нас расширилось сотрудничество в области обучения собак, которому в этом году исполнится уже 10 лет. Я собирала статистику, которая выявила, что половина служебных собак, которые, как мы шутим, "работают" в Шереметьево, прошли обучение на наших курсах.

Мы организовали ряд учебных курсов для российской таможни, и в течение десяти лет в их работе приняло участие почти 60 участников. Курсы касались не только традиционной проблематики наркотиков, но и денег или видов животных и растений, оговоренных правилами Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС). И в Шереметьево уже есть две собаки, обученные в этой области. Мы также подготовили девять сотрудников, которые будут исполнять на российской таможне обязанности инструктора, что имеет большое практическое значение, так как они сами смогут уже организовать курсы дрессировки служебных собак.

Дрессировка собак на поиск наличных денег

– То есть эти две обученные чешскими специалистами собаки способны вынюхать в Шереметьево такие редкие виды растений и животных как рога носорогов, кости тигров, слоновая кость?

– Да, они все способны вынюхать, и в последнее время наши собаки также способны находить деньги. Это актуально, так как в последнее время есть много попыток нелегального вывоза денег, и особенно в страны Азии, поэтому обучение собак на российской таможне, где с этим тоже сталкиваются, очень важно. Когда мы говорим о борьбе с терроризмом, это также связано с нелегальным вывозом денежных средств, которые используются террористами.

– Сколько таких источников преступных доходов с помощью обученных собак удалось раскрыть таможенникам?

– Выявлено было много случаев контрабанды, и в особенности в пражском аэропорту Рузыне. А что касается денег, только за первый год, когда мы использовали первых двух обученных собак, они нашли один миллион евро и долларов.

Беседу с гостем «Радио Прага» мы продолжим в одной из летних программ.