Дождь юаней не пролился над Чехией

Конкретные проекты охватывали 15 сегментов, включая ядерную энергетику, развитие шоссейной, железнодорожной и авиационной инфраструктур, сельскохозяйственных технологий, в также культуру и спорт. Ряд аналитиков в 2017 г. обращал внимание на запаздывание реализации части запланированных программ.

Преждевременные выводы

Глава Чехии является последовательным сторонником расширения экономических отношений между КНР и Чешской Республикой и в прошлом неоднократно заявлял, что в аналогичном направлении действует также ряд стран ЕС.

«Я предполагал, что в этом году китайские инвестиции достигнут суммы в 45 миллиардов крон, однако должен констатировать, что глубоко ошибался, так как объем этих вложений составит, причем только в текущем году, в целом 95 млрд крон»,

– заявил Милош Земан в 2016 году на совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпинем – два года назад в Праге ими был подписан договор о стратегическом партнерстве между Чешской Республикой и Китаем. Прогнозы президента о буме китайских вложений оказались преждевременными. Обнародованные данные о размере зарубежных инвестиций в Чехии, которыми в настоящее время располагает Чешский национальный банк (ЧНБ), тем не менее, свидетельствуют о том, что на чешском рынке произошел не подъем, а спад инвестиционной активности китайского бизнеса.

Ситуацию в интервью «Чешскому Радио» прокомментировала пресс-секретарь ЧНБ Maркета Фишерова:

«К концу 2016 года объем китайских инвестиций в ЧР составил 17 миллиардов крон (примерно 672 млн евро). В прошлом году, согласно предварительным данным, этот показатель равнялся 5,8 миллиардам крон (229 млн евро)». Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек воздержался от комментариев по данному вопросу, порекомендовав навести соответствующие справки в пражском Институте нового Шелкового пути, созданного осенью 2015 года с целью способствовать взаимовыгодному сотрудничеству между азиатскими и европейскими странами и поиску новых путей коммуникации между ними.

Борьба руководства КНР с оттоком капитала

Глава института Ян Когоут подтвердил сокращение объема инвестиций. Причиной тому, по его мнению, является борьба руководства КНР с оттоком капитала и вытекающие из нее последствия в виде ограничений на зарубежные инвестиции:

«Это означает запрет на зарубежные инвестиции в таких сферах как футбольные клубы, гостиничный и развлекательный бизнес»,

– отметил директор Института нового Шелкового пути. Именно в этой области и осели прямые вложения крупнейшего китайского инвестора на чешском рынке, энергетической компании «Хуасинь» (CHINA CEFC ENERGY COMPANY LIMITED, CEFC). Руководителем ее европейского филиала, как и президентом Чешско-китайской торговой палаты является экс-министр обороны Чехии Ярослав Тврдик. Пражский футбольный клуб «Славия», к примеру, вот уже третий год принадлежит именно CEFC. На вопросы корреспондента Радиожурнала «Чешского радио» Тврдик не удосужился ответить.

Сомнения в потенциале китайских вложений в ЧР

Оппоненты смены направленности чешских политических и экономических ориентиров говорят о явном дисбалансе в чешско-китайской торговле, обращая внимание на откровенно спекулятивный характер инвестиций и отсутствие потенциала создания новых рабочих мест в Чехии и предостерегая от китайской экспансии в Чехии. Известный чешский журналист Лубош Палата ранее также отмечал, что слухи о «китайском завоевании» Чехии не были подкреплены реальными делами. По его мнению, большую угрозу представляет промышленный шпионаж со стороны китайцев, за счет которого продвинулись многие китайские отрасли.