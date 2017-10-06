Донорство костного мозга – контрапункт чешской солидарности

Четверть века существования регистра подарила жизнь почти 1500 тысячам человек. Средний возраст чешских доноров – 27 лет, большего всего их в Злинском крае. Добровольцы зарегистрированы в базе данных до 55-летнего возраста. Ингрид Беранковой, бывшей балерине Национального театра, нахождение совместимого неродственного донора в Чешском регистре три года назад спасло жизнь. Равно как и студенту Музыкальной академии Якубу Юнеку. В этом году молодой скрипач смог встретиться со своим генетическим «близнецом» Николой Радовой и поблагодарить ее. 18 января, день трансплантации костного мозга, которую удалось провести благодаря Николе, Якуб считает своим вторым днем рождения.

Все национальные регистры, включая чешский, объединены в Международную ассоциацию аналогичных доноров (BNDW). Кроветворные стволовые клетки чешских добровольцев оказались востребованными не только соотечественниками, но также в Израиле, Южной Америке и ряде других стран.

Донорами важнейшей ткани кроветворной системы становятся люди самых разных профессий. В этом году к регистру доноров присоединились не менее сотни солдат 31-го полка радиационной, химической и биологической защиты из г. Либерец. Инициатором такого проявления солидарности стал старшина полка Mихал Янач. С целью упрощения «логистики» врачи из пражского Института клинической и экспериментальной медицины IKEM приехали прямо в либерецкие казармы.

«Вообще-то эта инициатива родилась случайно. Коллега рассказал мне, что собрался было стать донором костного мозга, но врачи сообщили ему, что он по возрасту уже не подходит. Дело в том, что либерецкий филиал является подведомственным пльзеньскому национальному регистру, где в то время была установлена возрастная граница 35 лет. Потом я узнал, что в IKEM можно подключиться к регистру и в 40 лет. Попутно выяснилось, что около ста наших бойцов готовы стать донорами кроветворных стволовых клеток, а некоторые из наших военнослужащим уже числятся среди таких доноров. В одной роте, например, даже половина ребят были уже донорами. к этому шагу их подтолкнуло то, что их друзья столкнулись с заболеванием своих близких и они проявили в их отношении солидарность в такой форме, – рассказал Михал Янач.

Оперные звезды, священники, хоккеисты

В Чехии существуют два регистра доноров кроветворных стволовых клеток. Первый регистр, где проводилось HLA -типирование доноров, начал действовать в 1991 в пражском Институте клинической и экспериментальной медицины (IKEM). Сегодня в его картотеке – около 30 тысяч потенциальных доноров, которые в случае нахождения генетически совместимого реципиента могут стать реальным донором. Число чехов, готовых таким образом спасти жизнь человека, живущего, возможно, в самых удаленных от Чехии местах на Земле, увеличилось благодаря поднятию возрастной границы до 40 лет. По сравнению с 2009 г., численность доноров костного мозга, которые могут присоединиться к отечественному регистру в одном из 40 его отделений, удвоилась и составляет более 74 870 человек.

«Очень существенную помощь в популяризации темы донорства среди граждан оказывают средства массовой информации и участие в социальных акциях известных общественных деятелей например, оперной певицы Эвы Урбановой, хоккеиста Яромира Ягра, епископа Вацлава Малого или популярных актеров», – отмечает Павел Индра, главврач национального регистра доноров, стоявший совместно с Владимиром Козой у истоков его возникновения.

В период становления системы развития добровольного донорства инициаторы программы наталкивались на непонимание со стороны высоких госчиновников. В министерских кругах нередко относились с подозрением к организации помощи смертельно больным, за которую брались благотворительные фонды и общественные организации. Министр здравоохранения требовал от основателя упомянутого регистра объяснений, чего ради он вкладывает столько усилий в проект, о котором должно позаботиться государство.

Этическая комиссия министерства выносила суждения о неприемлемости размещения рекламных щитов, на которых были изображены потерявшие после химиотерапии пациенты.