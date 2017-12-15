Домашнее рождественское печенье... из магазина

По статистике, три четверти чешских семей сами готовят рождественское печенье, а никогда его не ест всего 3% чехов. Таковы результаты исследования, проведенного торговой сетью Tesco. До Рождества остаются считанные дни, и тот, кто не нашел времени на эти хлопоты, может купить печенье в магазине или приобрести готовое тесто. При использовании полуфабриката печенье будет с пылу, с жару, при значительно меньших затратах времени и сил. К тому же такой способ не ограничивает фантазию хозяйки – ведь она может придать своему творению любую форму.

«Поскольку в прошлом году отмечался повышенный интерес к готовому тесту для приготовления рождественского печенья, в этом году мы решили существенно увеличить предложение. Для ориентации – килограмм теста для пряников из Горжовиц можно приобрести менее чем за 90 крон (3,5 евро). Килограмм теста с какао для линцского печенья – примерно за 80 крон (3 евро). Уже сейчас мы продаем больше теста, чем готового печенья», – комментирует ситуацию на рынке пресс-секретарь Интернет-магазина Košík.cz Франтишек Брож.

Спрос на этот полуфабрикат подтверждает и Ikea – в ее торговых центрах за период с сентября по ноябрь ежегодно продается около 11 000 упаковок теста для рождественских пряников.

Непременным атрибутом чешского Рождества остается сладкий хлеб «ваночка». Согласно проведенному Tesсо исследованию, этот кекс приобретает почти 30% покупателей этой торговой сети. В тележки и корзинки перекочевывают сотни тысяч этих плетеных булок. В этом году, по оценкам специалистов, пик спроса на «ваночку» придется на третью неделю Адвента.

Еще одна тенденция Рождества 2017 года – подорожание рождественских сладостей. Не стоимости товара сказывается общее повышение цен на сливочное масло, яйца, орехи и сухофрукты. Однако цифры на ценниках никак не отразились на спросе – счастливчики успели заказать печенье на Рождество уже в октябре и ноябре, а сейчас большинство булочных и кондитерских прекратило прием заказов.

Почем же нынче рождественские радости? «Цены колеблются в диапазоне от 480 крон (18,5 евро) у самых дешевых видов печенья до 850 крон (32,5 евро). Самый дорогой вид – только один. Это так называемые «брабантки», куда добавляется много орехов и меда», – объясняет Власта Вацлавикова, владелица одной из кондитерских в Пльзене. По ее наблюдениям, наибольшей популярностью пользуется средний по стоимости товар, килограмм которого обойдется примерно в 600 крон (23 евро).

На чешском рынке присутствует и рождественское печенье, которое обычные люди делают на продажу на собственных кухнях. Насторожено к этому относится Государственная инспекция контроля продуктов питания. «Тут всегда действует правило, согласно которому тот, кто поставляет продукт, и является ответственным за его содержание. Если говорить о печенье домашнего производства, то такой человек отвечает по закону за его качество и безопасность для здоровья», – подчеркивает пресс-секретарь инспекции Радослав Поспишил.