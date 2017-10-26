Долгое эхо «гейдрихиады»

В доме Антонина Бурдыха был укрыт тайный передатчик. Eго семья укрывала в Трутновской области последнего из оставшихся в живых чешской десантной операции Silver A, радиста Иржи Потучека. Группа осуществила успешное покушение на рейхспротектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха, и расплата не заставила себя долго ждать. Операцию Silver A подготовило Министерство национальной обороны чехословацкого правительства в изгнании, находившееся в Лондоне.

Антонину Бурдыху, получившему награду вместо своего умершего отца, было всего лишь восемь лет, когда он почти в одночасье стал свидетелем гибели своих близких.

«На дороге были видны следы крови раненого отца, который пытался оторваться от настигавших его гестаповцев. Папа хотел предупредить Потучека, что к нам заявились немцы»,

–рассказал Бурдых в интервью «Чешскому радио» о событиях 30 июня 1942 года, происходивших неподалеку от его родного дома на хуторе Кончины. Смерть настигла отца, он скончался в результате шести нанесенных ему огнестрельных ранений. В этот день гестапо организовало облаву на радиста Потучека, передававшего сообщения из дома Бурдыха до 26 июня. Немцы позже вернулись в дом и заставили его дедушку раскидать копны сена на сеновале, где прятался радист. Получив вовремя предупреждение, радист начал стрельбу по немцам, пуля, однако, задела также дедушку Бурдыха.

«Иржи Потучеку удалось бежать и скрыться в поле – рожь тогда стояла высокая, и он добрался даже до Пардубиц. Однако там его застрелил чешский жандарм», – рассказывает Антонин Бурдых. Вскоре после облавы гестапо он лишился всей своей семьи, кроме брата. Однако братьев гестаповцы разделили, и Бурдыху уже никогда не довелось встретиться со своим братом. В сентябре 1942 г. были казнены также церковные служители, прятавшие парашютистов в пражском православном соборе свв. Кирилла и Мефодия, в том числе епископ Горазд.

Награда министра оборона Мартина Стропницкого была передана и сестре подпоручика Карла Неснидала, собиравшего важную информацию для парашютистов в рамках операции Silver А. Летом 1942 г. его отправили в Страсбург для выполнения важного задания, здесь его арестовало гестапо. Неснидала официально судили, приговорили к смертной казни и в сентябре 1943 г. расстреляли в берлинской тюрьме Plötzensee.

Партизаны отряда «Lenka Jih» помогали парашютистам Spelter

Одной из самых пожилых ветеранов, удостоившихся «Золотой липы», которые смогли лично принять участие в церемонии награждения, является бывшая член партизанского отряда «Lenka Jih» Божена Копцова, ей исполнилось 97 лет. Lenka Jih сотрудничала с парашютистами из группы Spelter. Копцова принадлежит к числу тех, кто помогал как парашютистам, так и партизанам – вместе со своим мужем они укрывали их в сторожке в области Тршебича, по данным Минобороны, с сентября 1944 до мая 1945. И в их доме находился тайный передатчик, а также склад оружия.

Божена Копцова:

«Многие меня спрашивают, испытывала ли я чувство страха. Я всем отвечаю, что мы ведь были молодыми. Вдобавок меня воспитывали в очень патриотическом духе».

Награда in memoriam присуждена полковнику Франтишеку Фричу. Сотрудник чехословацкой разведки 14 марта 1939 улетел в Лондон с группой, возглавляемой Франтишеком Моравецом. Им предстояло выбрать участников чехословацкой операции Silver и составить стратегический план действий.

После прихода коммунистов к власти Ф. Фрич был осужден. Большинство ныне награжденных главой Минобороны являются участниками антифашистского сопротивления.