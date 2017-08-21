Для усыновления за рубеж - цыгане и дети с отклонениями

За прошедшие семь месяцев 2017 года зарубежные семьи усыновили 14 чешских детей. Еще в минувшем году их число составляло 36. Всего с 2000 года Управление по международной правовой защите детей зарегистрировало 622 случая усыновления детей из Чехии иностранными гражданами. Чаще всего это были мальчики (более 400). Для усыновления за рубеж предназначены лишь те дети, которых не хотят усыновить чешские граждане. Если и это не удается, их ожидает жизнь в детском доме.

«Для международного усыновления предназначены лишь те дети, к которым в Чешской Республике нет интереса. Наш наиболее частый клиент – 4-летний мальчик из Устецкого края, который попал в сети внутригосударственной системы и живет в детском доме в ожидании обретения семьи. У большей части этих детей есть какие-то отклонения, или, как минимум, тяжелый жизненный анамнез, и эти обстоятельства ухудшают их положение во внутригосударственной системе», - комментирует ситуацию директор Управления по международной правовой защите детей Зденек Капитан.

В чем же заключается усложнение чешского законодательства? Во-первых, для реализации процесса усыновления стало требоваться прохождение большего числа инстанций. Например, должно быть получено согласие всех попечителей для того чтобы весь процесс был для ребенка максимально безопасным, и чтобы усыновлением не злоупотребляли. С другой стороны, отмечает Зденек Капитан, в современной перегруженной судебной системе вся процедура длится чрезмерно долго. Поэтому директор Управления по международной правовой защите детей считает, что новое чешское законодательство понапрасну отбирает у ребенка драгоценное время.

По мнению юриста Милены Грушаковой, которая принимала участие во внесении изменений в Гражданский кодекс, усложнение процесса усыновления имеет свои обоснования:

«Это повышенная степень защиты ребенка и родителя от безрассудного решения».

В Чешской Республике не существует статистики по этническим характеристикам и состоянию здоровья детей, предназначенных для усыновления. Однако, по имеющейся информации, чаще всего, это дети цыганской национальности и с проблемами со здоровьем.