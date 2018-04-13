Дежавю на чешской политической сцене - за стол переговоров вернутся социал-демократы

«Я был одним из переговорщиков с социал-демократами и могу сказать, что мы старались по максимуму. Тем не менее, руководство ANO считает, что существуют предпосылки для возобновления переговоров. Комитет ANO – это руководящий орган нашего движения, и мы, соответственно, выполним это поручение», - сообщил во вторник вечером СМИ зампредседателя ANO Рихард Брабец.

Пока не известно, с какими предложениями представители ANO намерены к социал-демократам обратиться. Напомним, что к краху диалога привели разногласия относительно персонального состава правительства. Социал-демократы не желают видеть на посту премьер-министра уголовно преследуемое лицо, в данном случае Андрея Бабиша, и в то же время требуют выдвижения собственных кандидатов на пост глав МВД и финансового ведомства.

«Наши условия остаются в силе. Они были сформулированы во время февральского съезда партии. Мы продолжаем следить за ситуацией. Если ANO решило, что дело начинает набирать серьезные обороты, то мы надеемся, что они обратятся к нам с каким-то новым предложением», - заявил зампредседателя партии Мартин Нетолицки.

«Пока к нам никто официально не обращался, тем не менее, если предложение поступит, мы готовы к диалогу», - подтвердил Чешскому Радио глава ČSSD Ян Гамачек. Новый виток в процессе формирования правительства застал врасплох главу движения Свобода и прямая демократия Томио Окамуру, уже начавшего рассчитывать на участие SPD в будущей коалиции.

«Я удивлен тому, почему ANO решило так поступить. Видимо, а с точки зрения политика я готов такое понять, Андрей Бабиш ищет слабого коалиционного партнера, чтобы движение ANO могло продвигать максимум своих интересов», - высказался глава SPD в эфире телеканала Barrandov.

С большим оптимизмом за развитием событий наблюдают коммунисты. «Я рад, что переговоры, начатые еще в январе, получат какой-то результат. Все, конечно, будет зависеть от тех, кто не сумел на первом этапе договориться, но я уверен, что если переговоры будут вестись втроем, то дело крахом не закончится»,- надеется на усиление роли собственной партии в процессе формирования правительства глава компартии Войтех Филип.

Решение ANO подвергли критике остальные парламентские партии. По словам председателя Пиратов Ивана Бартоша, ANO только делает вид, что ведет переговоры, а на самом деле лишь разлагает собственную депутатскую фракцию. Свое глубокое удивление выразили Гражданские демократы (ODS) – формированием правительства пора заняться кому-то другому, не Андрею Бабишу, считает председатель ODS Петр Фиала.