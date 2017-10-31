Дешевые руки – территория унижения

Фильм Hranice práce победил в секции отечественных фильмов Česká radost на 21-м Международном кинофестивале документальных фильмов в Иглаве. Премии за самый выразительный зарубежный фильм удостоилась лента Дмитрия Боголюбова «Стена», предостерегающая перед опасностью возрождения культа Сталина в современном российском обществе. В чем главный посыл фильма Hranice práce, завоевавшего в Иглаве также приз зрителей?

Внимание к проигрывающим

«Главный посыл в том, что в чешском обществе, которое считает себя богатым, до сих пор есть люди, прозябающие на социальном дне, при это они ежедневно тяжело работают, и благодаря им мы получаем товары и услуги, в которых нуждаемся каждый день. Мне хотелось бы, чтобы общество сосредоточило свое внимание на тех, кто в этой жизни проигрывает, а не на тех, кто в ней выигрывает. Наличие работы вовсе не гарантирует этим людям достойные условия жизни и то, что они обеспечат себя или свою семью. Мы стремились, чтобы зритель задумался о положении тех, кому приходиться трудиться на таких рабочих местах, их роли в обществе и вообще о том, что значит быть бедным»,

– подчеркнула режиссер Аполена Рыхликова в интервью «Радио Прага».

– Что для вас оказалось самым ценным во время съемок?

«Возможность провести много времени с Сашей Угловой. Саша ни разу не ставила свои личные интересы или переживания выше нужд тех, о чьей жизни она хотела рассказать. Думаю, поэтому фильм нам удался, так как журналистка, которой тоже пришлось нелегко, остается там на втором плане, а на первом оказываются люди, о которых длительное время у нас в стране никто по-настоящему не заботился. Лента, с одной стороны, стала свидетельством того, до какой степени отчаявшихся людей может демотивировать тяжелая и низкооплачиваемая работа, а, с другой, показывает, что они пытаются все-таки противостоять такой судьбе».

Режиссер ценит поддержку, оказанную документальному проекту со стороны общественного «Чешского телевидения» – фильм является составной частью цикла «Чешский журнал», и считает необходимым, как минимум, добиться соблюдения Трудового кодекса на самых низкооплачиваемых местах чешского трудового рынка.

«Решений сложившегося положения может быть несколько: можно также обсудить проблему в сфере возврата долгов и вопрос повышения МРОТ. Что, в частности, можем предпринять мы, воспринимаемые обществом в той или иной мере как представители интеллектуальной элиты? В большей мере проявлять интерес к тем, кто оказался на обочине общества, чтобы они не чувствовали себя отверженными, одинокими и сумели повысить свою самооценку и постоять за себя. Поэтому и от нас во многом зависит, сумеем ли мы способствовать созданию большего доверия между различными социальными прослойками».

Две журналистки – Углова в настоящем, Рыхликова – в прошлом, решили прибегнуть к документальному фильму потому, что люди, занятые на неквалифицированной и минимально оплачиваемой работе, отказывались открыто говорить о своем горьком опыте. К слову, за 554 отработанных на местах малопривлекательного и неквалифицированного труда часов Углова заработала 50 696 крон брутто (1950 евро), то есть в среднем за час 91 крону без вычета налогов. С чем журналистке было смириться тяжелее всего?

«Самое ужасное было, когда на меня на работе кричали, употребляя ненормативную лексику, а также то, что в некоторые периоды я долго, месяц, не видела собственных детей, несмотря на то, что работала в Праге, в том же городе, где живу. Работа на некоторых местах практически чуть ли не ежедневно продолжалась до глубокой ночи».

Лавры лучшего документального фильма Центральной и Восточной Европы достались польскому документалисту Петру Стасику, представившему «Оперу о Польше», а премия «За вклад в мировой кинематограф» – немецкому кинорежиссеру Марселю Офюльсу. В «Опере о Польше», помимо прочего, использованы дневниковые наброски известного польского писателя Анджея Стасюка.

О невыразимом у Кремлевской стены

«Представьте себе тысяч евреев, которые молятся у гроба Гитлера. Вы думаете, что такое невозможно? Как же могут люди поклоняться кому-то, кто массово их истреблял? Такую парадоксальную ситуация можно наблюдать в современной России». Так рассказывает о своем фильме «Стена», в котором к Кремлевской стене в день рождения Сталина приходят поклониться памяти «Отца народов» многие россияне, режиссер Дмитрий Боголюбов, снявший в 2010-2011 гг. также ленты «Запах» и «Сагу о викингах». Его работа была оценена в секции Opus Bonum «за использование киноязыка, выразившего невыразимое».