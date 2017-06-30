Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец озвученную критику отвергает, подчеркивая, что нововведения усиливают безопасность в стране и позволяют регулировать приток экономических мигрантов.

Поправкой вводится так называемый «институт ненадежного работодателя». Работодателям-должникам, а также работодателям, уличенным в нелегальном трудоустройстве иностранцев или же в неуплате социального страхования за своих сотрудников, грозит полный запрет трудоустройства иностранных граждан.

Эту статью поправки ранее критиковал Мартин Розумек, глава Организации по оказанию помощи беженцам. Он считает, что формулировка поправки в данном случае столь размыта, что при каждом продлении рабочей карты тому или иному иностранцу работодателям придется постоянно доказывать, что они являются благонадежными. Результатом, считает Мартин Розумек, станет отказ фирм от трудоустройства иностранцев. Против данной статьи протестовала также Торгово-промышленная палата Чешской Республики.

«Мы также протестуем против ограничения предпринимательской деятельности иностранцев. Нас не устраивает то, что они смогут заняться бизнесом лишь по истечении 5 лет пребывания в Чехии. Премьер Богуслав Соботка подписывает договор с Японией, позволяющий их студентам оставаться у нас, так вот, если такой студент в Чехии, например, проучившись три года, получит специализацию – «ведение бизнеса», то заняться этим делом он сможет, прожив у нас дополнительно еще два года. Лишь поле этого он сможет изменить «основание для пребывания в стране» и заняться бизнесом», - подчеркивает Магдалена Фалтова, директор Объединения по вопросам интеграции и миграции, председатель Комитета по правам иностранцев при правительственном Совете по правам человека.

Наоборот, положительную оценку получило продление сроков пребывания в стране без необходимости переоформления рабочей визы. Речь идет о так называемом «институте внутреннего трудоустройства». По специальной карте иностранец сможет остаться в Чехии полгода, если он работает на позиции менеджера, специалиста или стажера в фирме со штаб-квартирой вне границ Европейского союза. 6 месяцев смогут работать в Чехии иностранцы, прибывшие на сезонные работы.

Одновременно, гражданин иностранного государства лишается права пребывания на территории страны за совершение любого уголовного преступления.

Комитет по правам иностранцев не доволен ухудшением ситуации членов семей граждан Чешской Республики, если речь идет об иностранцах.

«Возьмем в качестве примера студента из Сингапура, который здесь учится, влюбляется в гражданку Чехии и принимает решение остаться со своей партнершей. В случае если его обучение закончится отчислением, сегодня он может прямо в Чехии подать заявление и остаться в стране по причине «воссоединения семьи». Новая поправка такого права уже не дает. Отчисленному студенту придется вернуться в Сингапур, вновь получить въездную визу в Чехию и лишь после приезда подать документы на временное разрешение на пребывание в стране. Молодая семья, таким образом, потратит 40 тысяч крон на авиабилеты, чтобы подать заявление, которое можно было бы оформить сразу в Чехии. Заметьте, что, если бы его возлюбленной была гражданка Германии, то ничего подобного уже не произойдет. В таком случае его защищает закон Евросоюза», - подчеркивает Магдалена Фалтова, директор Объединения по вопросам интеграции и миграции.