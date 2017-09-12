Деньги внезапно нашлись: грядет повышение зарплат

Однако еще в нынешнем году в госказне найдутся деньги для повышения заплат учителям с ноября на 15 % и работникам системы государственного сектора на 10 %. Чем объясняется этот резкий поворот? Минфин увеличило прогнозы роста темпов экономики на 2018 год с 2,9 % до трех процентов и по сбору налогов. Министерства, на данный момент кроме ведомства труда, сельского хозяйства и транспорта, в свою очередь пообещали изыскать часть необходимых для повышения зарплат денег из резервных фондов, перечислив на эти цели 10 млрд крон (385 млн евро).

«Предвыборный» проект госбюджета

Некоторые экономисты, как и министр финансов, усматривающий в этом широком жесте кабмина популизм и перспективу нехватки средств на инвестиции, критикуют решение правительства. Пильны назвал проект госбюджета «не только политическим, но и предвыборным». «Мы должны инвестировать, это необходимо, и для инвестиций сейчас подходящее время. Однако все правительства, и нынешнее не является исключением, все деньги проели», – заявил глава Минфина. В отличие от ряда действующих политиков, он не намеревается баллотироваться на предстоящих выборах.

«Ни господин премьер, ни председатель движения ANO никоим образом не влияли на доходную часть госбюджета»,

– заверил министр финансов перед одним из ключевых заседаний правительства.

Лидеры правящей партии планируют дефицит бюджета 2018 г. на уровне 50 млрд крон (1,9 млрд евро). В целом доходы госбюджета увеличатся по сравнению с ранее предполагаемой суммой в новом году на 21 млрд крон. Повышение зарплат обойдется государству в 2018 году примерно в 23 млрд крон (884 млн евро). Окончательное решение по доходной и расходной части бюджета правительство должно принять в конце сентября.

Представители оппозиции считают, что нынешнее правительство допускает чрезмерно высокий уровень дефицита бюджета. По мнению партии гражданских демократов, планируемый уровень является доказательством неспособности правительства использовать экономический рост для стабилизации общественных доходов. Председатель TOP 09 Мирослав Калоусек считает концепцию бюджетной политики правительства неэффективной. Последнее его решение он также подверг критике:

«Повышение армии госслужащих на 30 тысяч человек неэффективно. Их число должно быть сокращено, за счет сэкономленных денег должна производиться оплата труда оставшихся работников».

В 2010 году правительство инвестировало более 114 млрд крон, в первую очередь в строительство автомагистралей и других наземных коммуникаций, жилья, школ и спортивных площадок. В прошлом году объем таких инвестиций составил лишь 70 ,3 млрд крон. Что касается повышения зарплат работников государственного сектора, средства для надбавки придется изыскивать не тем, кто сегодня раздает обещания, а следующему правительству. Движение ANO и социал-демократы в своих предвыборных программах обещают дальнейшее повышение зарплат педагогам, социальным работникам, сотрудникам сферы здравоохранения и культуры, хотя можно предполагать, что темпы роста экономики замедлятся, и доходы госбюджета грядущих лет окажутся гораздо скромнее, чем на ближайший год, предупреждают аналитики.

Одновременно некоторые из экономистов, включая Марка Држимала из Коммерческого банка, считают, что вследствие крайне напряженной ситуации на трудовом рынке рост заплат в государственном секторе в ближайшем будущем будет неизбежен. Повышение зарплат коснется не только педагогического состава, но и военнослужащих, пожарных, полицейских, чиновников, работников сферы культуры и социальных услуг. Работникам системы государственного управления обещают прибавки в размере 10 процентов. С января повысятся заплаты медсестер и врачей.

Тем не менее, представители школьных профсоюзных организаций, выдвинувшие требования о повышении окладов, считают целесообразным в состоянии конфликта в общественном секторе оставаться в состоянии готовности к забастовке:

Мы хотим дождаться подписания официального договора коалиционными партнерами, увидеть черное на белом, где будет четко определен объем средств. Надеюсь, что это выполнимо в течение двух недель, и нам не придется прибегать к забастовке»,

– заявил глава школьных профсоюзов Франтишек Добшик.

В предзабастовочной готовности остаются и профсоюзы работников здравоохранения, пожарных и стражей порядка. До тех пор, пока правительство не докажет серьезность озвученных им обещаний.