Денежная реформа 1953 – отъем денег у населения в рамках закона

Еще накануне событий 29 мая 1953 года президент Чехословакии Антонин Запотоцкий уверял своих сограждан, что слухи о готовящейся денежной реформе – ложь, и что национальная валюта крепка. Однако после полудня 30 мая глава правительства Вильям Широкий объявил, что старые деньги действительны только до 1 июня, когда в силу вступит соответствующий закон.

«Денежная реформа и сопутствующие ей мероприятия являются доказательством заботы партии и правительства о трудящихся и эффективным средством улучшения благосостояния рабочего класса, членов кооперативов, крестьян и трудящейся интеллигенции. Я уверен, что трудящиеся приложат все необходимые усилия для того, чтобы наша родина, в духе заветов Клемента Готвальда и под руководством товарища президента Запотоцкого успешно продолжала свой победный путь к социализму», – передали по радио сообщение руководства страны.

«В рамках реформы населению было приказано осуществить обмен денег на сумму до 300 чехословацких крон на человека в соотношении 5:1. За 5 старых чехословацких крон давали 1 новую. Все остальное, более крупные суммы и вклады, обменивались в соотношении 50:1. Одновременно с денежной реформой отменялась и карточная система, действовавшая еще с военного времени, в рамках которой распределялись продукты и промтовары», – комментирует историк Ярослав Рокоский.

Денежная реформа затронула абсолютно все слои населения. Особенно сильно она ударила по семьям с детьми, пенсионерам и бедноте, говорит историк.

– «У кого ничего не было, так он ничего и не потерял. Был такое. Однако мы народ экономный и, все равно, каждый чего-то да лишился».

О реформе объявили в субботу, товара в магазине не было, поэтому истратить накопленное, купив что-то необходимое, не представлялось возможным. Единственный вариант – растранжирить деньги в пивных или кафе.

«Речь шла о своеобразной национализации частных накоплений. Мягко говоря, это было воровство, лишившее граждан всех сэкономленных средств, и одновременно продемонстрировавшее реальное состояние коммунистической экономики», – подчеркивает Ярослав Рокоский.

Реакцией населения было негодование и первые в истории коммунистической Чехословакии выступления против властей. В целом ряде городов прошли демонстрации. Самым крупным стал протест в городе Пльзень, собравший 20 тысяч участников.

– «Волнения были подавлены силами армии, народной милиции и подразделений внутренней безопасности. Только в Пльзене было арестовано 650 человек. К лишению свободы сроком от 6 до 14 лет был приговорен 331 человек. Применялись и внесудебные репрессии – увольнения с работы и выселение из занимаемых квартир».