04-01-2017 14:43 | Ольга Васинкевич

Государственный бюджет Чешской Республики в 2016 году впервые за последний 21 год оказался в профиците 61,8 миллиарда крон (без малого 3 млрд. евро). Экономисты обращают внимание, что за профицитом стоит значительный провал государственных инвестиций. Оппозиция критикует правительство за то, что его заслуга в этом минимальна, и профицит бюджета – просто удачное стечение экономических обстоятельств в мире.

Во вторник министр финансов Андрей Бабиш сообщил, что чешский бюджет за 2016 год оказался в профиците, который при этом стал рекордным с момента существования независимой Чешской Республики. При этом одобренный на 2016 год госбюджет брал в расчет дефицит в размере 70 миллиардов крон (2,6 млрд. евро). Дефицит бюджета в 2015 году составил 62,8 миллиарда крон (2,3 млрд. евро).

По сообщению Министерства финансов, за профицитом бюджета стоит рост доходов с налогов, экономический рост в целом, а также экономия на текущих расходах и на погашении государственного долга.

«Это означает, что мы собрали больше налогов на 20,8 миллиарда крон. В действительности видно, что работа финансовой и таможенной администраций приносит очень эффективные результаты. Я полагаю, что в настоящее время необходимо использовать профицит на выплату государственного долга. А если в следующем году будет дефицит госбюджета, и все пойдет на инвестиции, тогда может случиться, что мы снова займем», - комментирует министр финансов Андрей Бабиш.

Премьер-министр Богуслав Соботка считает, что профицит бюджета должен послужить более эффективному управлению госбюджетом в грядущем году:

«Это шанс использовать данные средства на снижение дефицита госбюджета в 2017 году».

Тем не менее, экономисты уже ранее обращали внимание на то, что более эффективное управление госбюджетом связано со снижением инвестиционных расходов правительства на проекты, финансируемые совместно с европейскими фондами. В 2016 году их сумма составила 54,3 миллиарда крон (более 2 млрд. евро), что, по сравнению с 2015 годом, было на 118 миллиардов крон меньше (4,3 млрд. евро). Министр финансов на это заметил, что нельзя сравнивать объемы инвестиций с рекордным 2015 годом. По его словам, при планировании госбюджета рассматривали еще меньший объем инвестиций, который затем в течение года правительство увеличило.

Бывший министр финансов и глава оппозиционной ТОР 09 Мирослав Калоусек считает, что в профиците бюджета нет заслуги правительства:

«Профицит обусловлен экономическим ростом, в котором нет заслуги правительства, но хорошо, что он существует, и, прежде всего, он обусловлен неспособностью правительства делать инвестиции. Поэтому оно не израсходовало те средства, которые были запланированы на вложения. Так что единственное разумное решение – это направить профицит на выплату государственного долга. В этом я полностью согласен с министром финансов».

На пресс-конференции, прошедшей во вторник, министр финансов Андрей Бабиш сообщил, что за период работы действующего коалиционного правительства уже удалось снизить государственный долг на 70 миллиардов крон (2,6 млрд. евро).

Оппозиционные гражданские демократы выражают недовольство тем, что профицит бюджета никоим образом не скажется положительно на кошельках граждан, а также тем, что столь малая доля инвестиций, сделанных в 2016 году, является постыдной:

«Таких позорных инвестиций здесь не было уже годы. Сделанные в 2016 году вложения были на 25% ниже, чем в кризисном 2012 году», - разъясняет свою позицию председатель депутатского клуба ГДП Збынек Станюра.

По мнению коммунистической партии, позитивным моментом является то, что бюджет пополнялся, главным образом, налогами с заработных плат. Это, по словам коммунистов, говорит о росте занятости населения. При этом они критиковали недостаточное взимание налогов с НДС:

«Пожалуй, это самое большое разочарование, потому что даже электронный учет выручки не принес таких результатов, какие обещал министр финансов. Если же говорить о сборе других косвенных налогов, то это не свидетельствует о хорошей структуре данного выполнения», - считает председатель коммунистической партии Войтех Филип.

В последний раз Чехия имела профицит бюджета в 1995 году, тогда он составил 7,2 миллиарда крон (266,6 млн. евро). Рекордный профицит бюджета был в Чешской Республике в 1994 году (10,4 миллиарда крон – 385 миллионов евро).