Демон современного мира по имени консьюмеризм

Избежать искусственной жизни в искусственном мире

– Думаю, что из всего этого мы не извлекли достаточно серьезных уроков. Мне лично претят, прежде всего, манипуляции, которым нас регулярно со всех сторон подвергают с помощью рекламы, в результате чего мы оказываемся в виртуальном мире. Поэтому я отдаю предпочтение личным встречам с людьми – в концертном зале, в театре, где человек ощущает вокруг себя совершенно другую атмосферу. Например, в пражском театре им. Шванды я видел очень интересный спектакль «Преломление хлеба» об истории одной семьи со Второй мировой войны до наших дней, которой болезненно коснулась как коллективизация, так и нормализация. В целом могу посоветовать другим, как и себе самому, одно – пытаться не поддаться рекламе, потому что мы действительно подвергаемся опасности провести свою жизнь в искусственном мире. И мне бы очень не хотелось на склоне лет смириться с такой ситуацией.

Куда укрылся от всего этого «шума» епископ Вацлав Малы в нынешнем году?

– Я от этого никуда, естественно, не спрятался и постоянно продолжаю свое общественное служение, однако в течение нескольких последних лет отказываюсь принимать участие в целом ряде предрождественских встреч. Я понимаю потребности отдельных лиц или групп, для которых это – единственная в своем роде возможность встречи за целый год, но просто не в силах двадцать дней подряд перед Рождеством вместо уединения ежедневно присутствовать на собраниях, где прощаются с уходящим годом и желают друг другу всего наилучшего в новом году. По этой причине я ограничиваю свое участие в таких мероприятиях. Есть, конечно, и встречи, которых я как епископ не вправе избегать, но таким образом мне удается сохранить естественный ритм Адвента и в наше довольно сумасшедшее время.

– В костелах – к слову, в Сочельник на полуночную мессу приходят и те чехи, которые в другое время года храмы не посещают, народ слышит славословие: «Слава в вышних Богу и на земле мир людям доброй воли! Кто они, «люди доброй воли», в наше время? Что надо понимать под этим выражением?

Преодолеть эгоцентризм

– Люди доброй воли – это те, кто осознает, что они не одни на свете, и то, что данная им жизнь – огромный дар. Люди, которые внимательны к своему окружению, обладают способностью к эмпатии, способны посмотреть вокруг себя и, к примеру, осознать, что их положение – намного лучше, чем у многих других. Те, кто исполнен стремления договориться с остальными и видеть в других также хорошее, а не только плохое. Думаю, что это очень важно, и имеет самое непосредственное отношение к людям доброй воли.

Чаще всего люди даже «убегая от греха», не способны полностью «умертвить себя для греха». Многие в связи с этим задаются вопросом, значит ли это, что в такой момент человек выбывает из рядов людей доброй воли?

– Существует множество ситуаций, в которых человек способен совершить прегрешение, однако это еще не означает, что он автоматически перестает быть человеком доброй воли. С той оговоркой, что он должен сам осознать свое прегрешение и попросить прощения у того, кому навредил. Потому что мы все – грешники, и у каждого – свои слабости. Речь идет лишь о том, чтобы мы стремились хотя бы как-то с ними бороться и уменьшить эти самые недостатки.

– А ценностная характеристика зла как такового на сегодняшний день?

– В первую очередь, как подверженность некоторых людей эгоцентризму, когда все делается лишь в угоду своим интересам. Такие люди считают себя властелинами всего, в том числе своей жизни. Злом является и то, когда человек использует других исключительно ради достижения своих собственных целей. Как человек верующий, я, конечно, осознаю, и трансцендентную сторону зла, но первая характеристика, полагаю, более доступна пониманию людей, которые хоть в какой-то мере размышляют о смысле своей жизни,

– подчеркнул в интервью «Чешскому радио» действующий епископ Вацлав Малы, председатель Совета Iustitia et pax («Справедливость и мир») при Чешской епископской конференции.