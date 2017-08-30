Дедовщина в школах - «Не проходи мимо!»

Антон Каймаков
30-08-2017
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40% чешских базовых школ и учебных заведений среднего уровня образования вынуждены решать проблему дедовщины. В канун начала нового учебного года соответствующие данные за прошлый период опубликовала Чешская школьная инспекция. В обычных школах ситуация улучшается, однако, общие показатели портят техникумы, гимназии и училища.

Иллюстративное фото: Фотосток PixabayИллюстративное фото: Фотосток Pixabay Нарастание общего количества случаев дедовщины между школярами и учащимися средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений не слишком велико, подчеркивает заместитель главного школьного инспектора Ондржей Андрыс: «Расширяется, однако, спектр школ, которые сталкиваются с дедовщиной все чаще и чаще. Наименее благополучная ситуация сложилась в ремесленных училищах, где есть отделения с курсом обучения без сдачи экзаменов на аттестат зрелости».

Положение не является кризисным, однако, Министерство образования относится к наметившейся негативной тенденции серьезно и целенаправленно инвестирует средства в профилактические программы по отстранению проявлений дедовщины среди учеников.

Иллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоИллюстративное фото: Филип Яндоурек, Чешское радио «Деньги предназначались для проведения инструктажей педагогического состава и групповых занятий с целью улучшения ситуации с безопасностью в школах», - комментирует пресс-секретарь Министерства образования Чехии Ярмила Балажова.

В финансирование подобного рода программ ведомство в прошлом учебном году инвестировало 10 миллионов крон (384,5 тысячи евро), которые разделили между собой около 170 учебных заведений.

О проявлениях дедовщины в школах, училищах разного характера, а также в гимназиях и техникумах жертвы или же люди, ставшие свидетелями такого поведения, могут совершенно анонимно сообщать, воспользовавшись специальным интернет-приложением. Программа называется – «Не проходи мимо!» (Nenech to být).

Снимок сайта «Не проходи мимо!», Фото: Радио ПрагаСнимок сайта «Не проходи мимо!», Фото: Радио Прага Автором программы является сегодня семнадцатилетний Ян Слама, который, воспользовавшись новым законом, через суд добился досрочного признания себя совершеннолетним, чтобы официально заняться предпринимательством.

«Особенностью этого приложения является то, что в ней никто не задает вопросов по поводу агрессора. Все направлено непосредственно на человека, который стал жертвой дедовщины, на того, кто ощущает дискомфорт. Важно и то, что мы избегаем использования слова – «дедовщина». Для детей оно очень неприятно, вызывает резонанс. Вся информация, собранная о человеке, обратившемся за помощью, поступает к методисту, занимающемуся профилактикой нежелательных проявлений в учебных заведениях. Этот сотрудник должен быть соответствующим образом подготовлен и знает, что делать в таких случаях», - подчеркивает автор приложения «Не проходи мимо!» Ян Слама.

Антон Каймаков
30-08-2017
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