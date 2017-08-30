Дедовщина в школах - «Не проходи мимо!»

Нарастание общего количества случаев дедовщины между школярами и учащимися средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений не слишком велико, подчеркивает заместитель главного школьного инспектора Ондржей Андрыс: «Расширяется, однако, спектр школ, которые сталкиваются с дедовщиной все чаще и чаще. Наименее благополучная ситуация сложилась в ремесленных училищах, где есть отделения с курсом обучения без сдачи экзаменов на аттестат зрелости».

Положение не является кризисным, однако, Министерство образования относится к наметившейся негативной тенденции серьезно и целенаправленно инвестирует средства в профилактические программы по отстранению проявлений дедовщины среди учеников.

«Деньги предназначались для проведения инструктажей педагогического состава и групповых занятий с целью улучшения ситуации с безопасностью в школах», - комментирует пресс-секретарь Министерства образования Чехии Ярмила Балажова.

В финансирование подобного рода программ ведомство в прошлом учебном году инвестировало 10 миллионов крон (384,5 тысячи евро), которые разделили между собой около 170 учебных заведений.

О проявлениях дедовщины в школах, училищах разного характера, а также в гимназиях и техникумах жертвы или же люди, ставшие свидетелями такого поведения, могут совершенно анонимно сообщать, воспользовавшись специальным интернет-приложением. Программа называется – «Не проходи мимо!» (Nenech to být).

Автором программы является сегодня семнадцатилетний Ян Слама, который, воспользовавшись новым законом, через суд добился досрочного признания себя совершеннолетним, чтобы официально заняться предпринимательством.

«Особенностью этого приложения является то, что в ней никто не задает вопросов по поводу агрессора. Все направлено непосредственно на человека, который стал жертвой дедовщины, на того, кто ощущает дискомфорт. Важно и то, что мы избегаем использования слова – «дедовщина». Для детей оно очень неприятно, вызывает резонанс. Вся информация, собранная о человеке, обратившемся за помощью, поступает к методисту, занимающемуся профилактикой нежелательных проявлений в учебных заведениях. Этот сотрудник должен быть соответствующим образом подготовлен и знает, что делать в таких случаях», - подчеркивает автор приложения «Не проходи мимо!» Ян Слама.