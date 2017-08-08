Этот день вспоминают во всем мире, вспоминали его и в Чешской Республике. На зданиях администраций некоторых пражских районов 2 августа были вывешены цыганские флаги. В эти же дни правительство Чешской Республики делает важнейший шаг в деле памяти цыганского населения, погибшего во Вторую мировую войну – сдвинулись с мертвой точки переговоры о выкупе свинарника в Летах у Писека, на территории которого в период войны находился концентрационный и трудовой лагерь для цыган. Оттуда людей интернировали в Освенцим и другие концлагеря. Чем же нацисты обуславливали необходимость уничтожения цыганского населения?

«Уже при издании Нюрнбергских расовых законов в последующих комментариях цыгане, наравне с евреями, называются «инородной расой» в Европе. Так что уже с этого времени (1935 год) нацистские ученые и политики настраиваются против евреев, цыган и так называемых цыганских метисов. Основной тезис об их «вреде» исходил из того, что они наследственно асоциальны, в их жилах течет негерманская кровь, и они являются инородным элементов в обществе, как и евреи», - рассказывает историк Михал Шустер из Института Терезинской инициативы.

Аргумент в случае уничтожения евреев, помимо прочего, был тот, что «они виноваты во всем». Однако цыган было не так много, как евреев. Проводилась ли политика по уничтожению цыганского населения с такой же четко продуманной педантичностью, как и еврейского?

«Действия нацистов, направленные против евреев и цыган, имеют целый ряд параллелей и целый ряд отличий. Тем не менее, вместе с нацистскими законами 30-х годов, и на других территориях, помимо Германии, начинают принимать ряд мер против цыган и цыганских метисов. Их целью было «привязать» цыган к одному месту (в случае кочевых групп), заключить под надзор полиции, а затем интернировать в трудовые, дисциплинарные трудовые и затем – в концентрационные лагеря. Главным местом, где происходило их ничтожение, стал Освенцим, куда интернировались цыгане со всей Европы, наравне с еврейскими заключенными».

Именно к этому времени относится, например, закон в Чехословакии, запрещавший цыганам кочевой образ жизни, который, к слову сказать, вела меньшая часть популяции. Полиция подавала регулярные отчеты о поселенных таким образом на одном месте цыганских семьях, чтобы впоследствии их было проще регистрировать и интернировать.

«Если говорить о ситуации на территории Чехословакии, то 2 августа 1944 года были организованы так называемые цыганские лагеря для чехов в Летах у Писека, а для мораван – в Годонине у Кунштата. Этому предшествовала перепись цыган и цыганских метисов, в ходе которой было решено, что асоциальные семьи или те семьи, которые достаточно не закрепились на одном месте и продолжали кочевать, будут интернированы в первую очередь. Эти лагеря служили в качестве подготовительного этапа для окончательной перевозки всех цыган с территории Протектората в Освенцим», - продолжает историк Михал Шустер.

За период Второй мировой войны нацисты уничтожили 5500 человек цыганской национальности с территории сегодняшней Чешской Республики. Однако, как считает Михал Шустер, эта цифра не окончательная, поскольку множество цыган было интернировано в разные концентрационные лагеря, где отсутствовала четкая система регистрации прибывающих. Однако, как полагает историк, можно с уверенностью утверждать, что геноцид чешских и моравских цыган является одной из наиболее последовательных и успешных акций нацистов в период Второй мировой войны. Данные переписи 1942 года говорят о том, что на территории Чехии и Моравии было зарегистрировано около 6500 цыган и цыганских метисов. К этому нужно добавить лиц, проживавших на территории Судет и в приграничных областях. Имеющиеся данные говорят о том, что после освобождения по окончании войны из концлагерей вернулось порядка 600 человек. Почему же нацистам удалось выполнить свой ужасный план лучше всего именно на территории Протектората?

«На территории Протектората проживало, в общем-то, небольшое сообщество этой национальности, в отличие, например, от Венгрии и Словакии. Благодаря различным мерам по притеснению, чехословацкий государственный аппарат был хорошо проинформирован о данной группе населения еще со времен Первой республики, когда существовал так называемый закон о бродячих цыганах. Поэтому для государственных органов и жандармерии не составляло трудности этих людей усмирить и массово отправить в лагеря», - заключает историк Михал Шустер.