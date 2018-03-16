Цветы и гобелены Пражского Града накануне весны

Коллекция шпалер из Фландрии и французских гобеленов никогда ранее не экспонировалась. Посетители смогут увидеть некоторые из 39 шедевров ткаческого искусства, в том числе часть цикла «Антоний и Клеопатра» XVII в.

Также в оранжерею помещены фотокопии ренессансного собрания шпалер, иллюстрирующих историю карфагенского полководца Гасдрубала, которые украшают Широкий коридор Пражского Града, и гобелены из цикла «Двенадцать месяцев» – их в 1736 г. Франц I Стефан Лотарингский преподнес в качестве свадебного подарка Марии Терезии.

Статуя Людовика XIV призвана напомнить посетителям о том, что именно этот король покровительствовал развитию производства гобеленов во Франции в к. XVII – нач. XVIII в. Как отмечает куратор выставки Ярослав Сойка, главной задачей гобеленов было декорирование стен и сохранение тепла в помещениях.

Выставка, украшением которой служат четыре живых попугая, открыта ежедневно, с 10 до 18 ч, и будет проходить до 25 марта 2018 г.