21-12-2016 14:45 | Катерина Айзпурвит

Осыпавшиеся хвойные иголки, мишура и осколки елочных игрушек – привычный печальный натюрморт первых дней нового года, когда «накатил-налетел январь». У того, кто не хочет переживать «прощание с новогодней елью», сегодня появился выбор – все чаще чехи предпочитают брать дерево в аренду, чтобы отправить его после праздников назад в питомник живым и здоровым.

Сегодня не обязательно ходить под снегом и дождем по елочным базарам, перебирая колкие деревца замерзшими руками – елку можно выбрать по Интернету. Вам привезут ее прямо домой в цветочном горшке и заберут после праздников, чтобы вернуть в природную среду. Такое деревце не оставит после себя ни груды сухих иголок, ни печальных воспоминаний.

Программист Петр Гашпарек не покупает новогоднюю елку вот уже пять лет. Однако это не означает, что он отказался от этого главного символа Рождества. В его гостиной всегда появляется елка в цветочном горшке, а Петр радуется, что дерево не погибает.

«Нам нравится, что дерево, выращенное для того, чтобы стоять в рождественские дни у кого-то в квартире, не заканчивает на этом свою жизнь», – объясняет Петр.

В Либоховицах, в Устецком крае, где работает «бюро проката новогодних елок» Войтеха Странского, число клиентов идет на сотни. В этом году фотографии предлагаемых деревьев сотрудники поместили на сайте уже в дни Адвента, и спрос был огромным.

«Когда в воскресенье мы вывесили каталог, у нас рухнул сайт – настолько большим был спрос. После того как нам удалось его восстановить, в течение двух часов у нас арендовали 150 деревьев», – рассказывает владелец «елочного проката».

Выбранное деревце в цветочном горшке клиент получит за пару дней до Рождества и сможет наслаждаться его обществом примерно в течение двух недель – сотрудники фирмы приедут за ним через два дня после наступления Нового года. В некоторых фирмах транспортировка осуществляется бесплатно.

На Интернет-сайтах «бюро проката елок» уже появились объявления: «Прием заявок закончен». Спрос так велик, что фирмы не в состоянии удовлетворить заказы всех желающих.

Арендованные ели, сосны и кедры потом возвращаются в свою природную среду. «Мы будем сдавать дерево в аренду неоднократно, пока оно не достигнет высоты 1м 60 см. После этого мы помещаем его обратно в питомник, и люди смогут купить его как дерево, которое могут посадить у себя в саду», – объясняет владелец одной из фирм нового елочного бизнеса Мартин Чуба.

При этом подходить к аренде деревьев следует со всей серьезностью – к каждому из них прилагается специальная инструкция. «Куда следует ставить дерево, чтобы оно не перегревалось, не держать его рядом с отоплением или печкой, поливать», – перечисляет Войтех Странский основные параметры «эксплуатации рождественской елки». Большую опасность для ее жизни представляет перепад температур, когда дерево переносится из помещения на свежий воздух и обратно.

Сколько же стоит аренда новогоднего деревца? Как сообщает Союз производителей рождественских елей (а в Чехии есть и такой), цены останутся на уровне прошлогодних – от 300 крон (11 евро) до 900 крон (33 евро). Конечно, говорить, что все население Чешской Республики отказалось от привычных срубленных в питомниках елок, было бы преувеличением – их по-прежнему активно покупают, и стоят они примерно столько же, сколько и арендуемые деревья – от 300 до 1000 крон.