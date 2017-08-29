Чтобы не краснеть, сообщая о зарплате

«Мне, как руководящему работнику, очень хотелось бы дожить до момента, когда не придется краснеть перед учителями математики или физруком, которых удалось заманить в мое учебное заведение. Хочется дождаться дня, когда в момент сообщения о размерах зарплаты в ответ я не услышу грохота захлопнутой за ушедшим педагогом двери», - надеется Ярослав Штерцл, председатель Ассоциации педагогов системы базового образования.

«Когда я вижу сумму чистой зарплаты молодого учителя, мня порой охватывает недоумение. Это всего 16 тысяч крон (615,4 евро). При этом арендная плата за однокомнатную квартиру в Праге, с учетом коммунальных услуг, подбирается к 13 тысячам (500 евро). Воспользовавшись знаниями арифметики, легко подсчитать, что молодому учителю с высшим образованием на жизнь ежемесячно остается только 3000 крон (115,4 евро)», - обращает внимание директор столичной школы «На Сметанце» Гана Витова.

О проведении забастовки школьные профсоюзы в данный момент не говорят. Для них будет важен результат правительственного обсуждения бюджетного плана 2018 года. Вузы, например, запрашивают расширение их финансовых рамок на 4,5 миллиарда крон (более 173 миллионов евро).

«В настоящий момент речь идет о напоминании общественности и политикам, что обещания должно выполнять. Политики же снова будут обещать, а свои обещания надо бы обращать в дела. Об этом мы и поведем дискуссию», - подчеркнул глава Чешской ректорской конференции Томаш Зима.

На протестное собрание педагогов всех уровней приглашен целый ряд действующих чешских политиков. Согласно информации профсоюзов, в нем должен принять участие, например, министр иностранных дел и избирательный лидер социал-демократов Любомир Заоралек, замминистра образования Петр Павлик, депутат Иржи Мигола, а также и министр финансов Иван Пильны.

«Меня немного расстраивает, что собрание в Вифлеемской часовне, на которое я уже обещал прийти, называется протестным. Если речь идет о выражении недовольства, то такие мероприятия нужно проводить у штаб-квартиры правительства или у ведомства образования. Я согласен с требованиями вузов и учителей, но они должны вписаться в рамки государственного бюджета», - обращает внимание главный экономист государства Иван Пильны.