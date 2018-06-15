ЧМ-2018: взгляд из Чехии

Насколько важным событием является чемпионат мира по футболу?

«Это звучит как клише, но в отличие от лиги чемпионов и других «крутых» футбольных соревнований, чемпионат мира проходит все-таки раз в четыре года и для нас, болельщиков, а также для 736 игроков, которые направились в Россию, это настоящий футбольный праздник».

Как вы оцениваете тот факт, что чемпионат проходит именно в России?

«Я думаю, что ЧМ в России был украден еще в 2010 году во время голосования в Цюрихе, та же участь постигла и ЧМ 2021, который состоится в Катаре. На мой взгляд, предложения других претендентов были лучше, это касается в особенности Великобритании, Нидерландов - Бельгии, а также Испании-Португалии. Тем не менее, деньги, видимо, в обоих случаях сыграли решающую роль. Так что ЧМ проходит в России».

Есть ли для таких обвинений веские доказательства?

«Косвенно эти обвинения подтвердил также бывший президент ФИФА Зепп Блаттер. Конкретная информация была и у Англичан, полученная от их разведслужб. Судя по этому источнику, Россия и Катар заключили пакт о том, что они вместе со своими союзниками будут взаимно поддерживать друг друга в качестве претендентов на страну-хозяйку ЧМ по футболу. Именно это, в итоге, и произошло».

По мнению Мирослава Янсты, председателя чешского союза спорта, чемпионат в России может стать отправляющей точкой демократизации России. Вы согласны с таким мнением?

«Я очень скептичен в этом вопросе. Это будет некая потемкинская деревня в спортивном духе».

Президент России Владимир Путин пригласил на ЧМ мира бывшего главу ФИФА Зеппа Блаттера, который в глазах многих футбольных болельщиков олицетворяет коррупцию на международном уровне. О чем это свидетельствует, по вашему мнению?

«Блаттер – любимец Владимира Путина еще со времен выбора страны-хозяйки чемпионата 2018. Сразу после того, как жребий пал на Россию, Владимир Путин отправился к нему на встречу. В прошлом году российский президент пригласил Блаттера в Петербург на предварительную жеребьевку ЧМ, несмотря на то, что бывший председатель ФИФА на шесть лет отстранен от любой деятельности, связанной с футболом. Если он до сих пор не прилетел в Москву, то, по всей видимости, прибудет туда в ближайшее время в качестве почетного гостя Владимира Путина».

У кого, по вашему мнению, наибольший шанс стать победителем чемпионата?

«В любом случае Бразилия, среди европейских команд, по-моему, больше шансов, чем у Германии, несмотря на смену тренера, все же у Испании, а также у Франции. Лично я с детства питаю пристрастие к Латинской Америке, поэтому буду болеть за Аргентину».

«Я также надеюсь, что мы услышим в ходе чемпионата о Бельгии, у нее прекрасная команда, среди не лидирующих команд я бы выделил поляков, швейцарцев и колумбийцев, у которых тоже полно талантливых игроков».

На ЧМ 2018 судьи впервые могут использовать видеоповторы для спорных ситуаций. Как вы к этому относитесь?

«Конечно, это замедляет игру, например, у нас, на стадионе ФК «Славия» тоже используют видеоасистента арбитра, и помню ситуацию, когда игра остановилась на семь минут. Но я считаю, что хорошо, когда есть возможность пересмотра. Мы просто должны к этому привыкнуть».