Читают ли чешские дети?

Ситуацию комментирует руководитель исследования, директор Библиотечного института Национальной библиотеки Вит Рихтер.

- На детей сейчас оказывают огромное влияние современные технологии. И потому не случайно, как многие полагают, что это будет иметь негативные последствия и для детской культуры чтения, – об этом всюду пишут и говорят. Однако наш отчет такие отрицательные изменения не подтвердил.

Согласно исследованию, книги, не считая учебников, читает несколько раз в неделю 60% детей в возрасте от 6 до 8 лет и 54% детей от 9 до 14 лет. Примерно 43% подростков регулярно посещает публичные библиотеки.

- Более того, мы пришли к выводу в нашем отчете, что ситуация даже немного улучшилась. В лучшую сторону изменилось отношение детей к книгам. Многие из них воспринимают чтение как развлечение, а это, собственно, очень важно для их мотивации. У самых младших, как показало исследование, значительно увеличился процент тех, кто читает каждый день. Да и в целом количество прочитанных книг у всех детей возросло. В раннем возрасте, когда ребенок учится читать, не так важно, читает ли он качественную литературу, – гораздо важнее, чтобы он вообще читал.

Вит Рихтер также выделяет три главных фактора, влияющие на развитие детской культуры чтения: школа, семья и библиотека, и, по его мнению, их активность в последнее время и послужила причиной указанных позитивных сдвигов в этом направлении. В Чешской Республике библиотеки часто организовывают разнообразные и интересные проекты, в том числе основанные на сотрудничестве между школой и библиотекой.

- Я думаю, что в чешском обществе существует настоящий феномен – книга как подарок. Определенно, что речь идет об одном из самых распространенных видов подарка, который люди друг другу делают. Это подтверждают опросы как детей, так и взрослых. Следующим немаловажным явлением у нас является домашняя библиотека. Чешские домашние библиотеки – одни из самых больших, особенно если сравнивать с аналогичными исследованиями, проведенными в Польше и Германии. У нас средняя семья держит дома около 250 книг, а это, согласитесь, немало.

В обычном книжном магазине мы встретили юную читательницу, которая подтвердила нам интерес чешских детей младшего и среднего школьного возраста к книгам, указанным в исследовании Национальной библиотеки.

- Меня зовут Вероника Храстилова. Я сейчас читаю «Дневник слабака» и комикс «Четырехлистник». В магазине меня особенно заинтересовали книги с картинками.

В список популярных книг попали также традиционные чешские сказки, комиксы, книги некоторых чешских авторов, таких как Йозеф Чапек, Богумил Ржиха и другие. Среди подростков интерес вызывают серии книг о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак» и «Пятьдесят оттенков серого». Ян Рихтер также отмечает, что детям чаще всего сложно называть свою самую любимую книгу – увлечение конкретным классическим героем уступило место пестрому многообразию.

Ярослав Пицка, учитель чешского языка и литературы в гимназии им. Элишки Красногорской, так комментирует ситуацию с чтением в школе:

- Дети у нас читают, скорее, то, что им предписано в рамках занятий, а не руководствуясь собственным вкусом. Думаю, интереса к книгам все же стало меньше. И, главное, что нужно отметить, – из-за влияния современных технологий ухудшилась техника чтения и память школьников.

Тем не менее, некоторых учащихся все же интересует чешская классика.

- Удивительно, но более сильный интерес к чешской литературе проявляют сейчас школьники вьетнамского происхождения. Многие наши писатели близки им по духу, например, Йозеф Сватоплук Мохар и Ян Неруда. После знакомства с этими авторами на занятиях, они уже с большей радостью читают книги и других чешских классиков.

Как отмечают специалисты, переход к использованию детских электронных книг в ближайшем будущем не предвидится. Даже среди подростков только 6% подтвердило, что постоянно читает с экрана гаджета.