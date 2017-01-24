24-01-2017 14:08 | Катерина Айзпурвит

Американская разведслужба следила за вторжением в ЧССР 1968 года и интересовалась военными объектами и вооружением, размещенным на территории страны. США рассекретили архивы ЦРУ, содержащие информацию, собранную за период с 1940-х по 1990-е гг. Среди 13 млн страниц документов, долгие годы хранившихся под грифом «совершенно секретно», немалая часть посвящена «Восточному блоку» и ее члену – социалистической Чехословакии.

Бой перед зданием «Чехословацкого Радио» и советские танки на городских улицах – сообщение ЦРУ документирует первые часы вторжения, когда 21 августа 1968 г. для подавления «Пражской весны» в Чехословакию вошли войска стран Варшавского договора.

«Документ относится к тому моменту, когда вторжение оккупационных войск в Чехословакию уже происходит. Он был составлен для политической и военной верхушки Соединенных Штатов Америки», – объясняет историк Ян Калоус из Института изучения тоталитарных режимов. Ученый считает – документ свидетельствует о том, что США заранее знали о планах Советского Союза вторгнуться в ЧССР.

«Советы послали американской администрации сообщение еще до начала операции. Американцы должны были подготовиться к тому, как на это реагировать», – комментирует ситуацию почти полувековой давности Ян Калоус.

С такой трактовкой рассекреченных материалов, однако, не согласен историк Павел Жачек, бывший директор Института изучения тоталитарных режимов.

«Документы не отражают, что именно американские разведывательные службы знали о готовящейся оккупации, – там показана политическая позиция, которую на тот момент занимали США, причем в контексте войны во Вьетнаме, которая тогда шла», – считает Павел Жачек.

Помимо пребывания на территории Чехословакии советских войск, ЦРУ постоянно проявляло интерес к размещенному там вооружению – танкам и ракетным установкам. Например, они стремились собрать информацию о военной базе в Брдах, рядом с городом Добржиш, где в то время располагалась зенитная ракетная группа чехословацкой армии под кодовым названием «Вега». Этот объект являлся в Чехословакии особо засекреченным.

«Ракеты могли быть направлены и, разумеется, были направлены в сторону ФРГ, и их дальность действия превышала расстояние до границы страны», – сообщает историк Павел Жачек.

ЦРУ также интересовала артиллерийская часть в Жамберге. Из архивных документов следует, что ее казарму американская разведка считала первой базой ракет с ядерными боеголовками за границами Советского Союза.

«Правда это или нет, еще предстоит выяснить. Тем не менее, мы теперь знаем, что об этом думал конкретный аналитический отдел ЦРУ в конкретный период», – объясняет Павел Жачек.

На основании рассекреченных документов можно сделать вывод, что Центральное разведывательное управление США достаточно пристально следило за происходящим в социалистической Чехословакии, которую считало стратегически важной страной в Центральной Европе – границей между Варшавским договором и Североатлантическим альянсом.

Остается добавить, что 13 млн страниц материалов, с которых в США сняли гриф «секретно», хранились на жестких дисках четырех компьютеров, не подсоединенных к Интернету, в Национальном архиве США в Мэриленде.

Корпус рассекреченных документов содержит также материалы о разведдеятельности ЦРУ в ходе военных конфликтов во Вьетнаме и Корее и в годы «холодной войны» и другую информацию.