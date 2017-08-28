Чехословакия – образец цивилизованного развода

Этот день вспоминают многие – для кого-то это исторический рубеж, для кого-то личное воспоминание о событиях, участником которых он оказался, кто-то не скрывает, что решение о разделении Чехословакии встретил со слезами на глазах.

26 августа 1992 года председатели правительств двух федеративных республик – Вацлав Клаус и Владимир Мечиар в саду виллы Тугендхат в Брно произнесли судьбоносные слова. На легендарном снимке беседующие политики запечатлены в одних рубашках, без пиджаков, под платаном в саду виллы. «Мы спросили премьера Клауса, который приехал первым, где подготовить место. Он огляделся и выбрал то, которое мы сегодня знаем по фотографиям – под красивым деревом. Там мы и поставили кресла», – вспоминает Вацлав Менцл, который тогда был мэром Брно.

Жители города тоже помнят тот исторический день. «Идею нельзя было назвать хорошей, но вышло, в итоге, неплохо», – поделилась с «Чешским Радио» своим мнением местная обитательница Ладислава Суха, которая до сих пор живет неподалеку от виллы Тугендхат. 25 лет назад она проходила мимо здания, где решалась судьба страны. «Мы видели, что рядом с виллой собралось множество народа, и выяснили, что тут находятся господин Клаус и господин Мечиар. Мы были уверены, что все кончится хорошо, до последнего надеялись, что Чешская Республика не отделится», – вспоминает жительница моравской столицы.

«Мы до последнего надеялись, что Чехия не отделится»

«Это был особый момент, когда мы поняли, что стали участниками событий, которые попадут в историю», – делится своими воспоминаниями менеджер отеля, который тогда обеспечивал питание политиков. В тот день у них много нервных клеток отняли рассыпавшиеся ватрушки, когда автомобиль, направлявшийся на виллу, оказался участником аварии. Ватрушки пришлось печь заново...

Планы по разделению страны оба государственных деятеля впервые обсудили еще 8 июля 1992 г. в той же вилле Тугендхат, закрепив его на переговорах 26 августа. Хотя проект появления на карте мира 1 января 1993 г. самостоятельных Чехии и Словакии был утвержден, юридические сложности не заставили себя ждать: 1 сентября Словакия приняла собственную конституцию, несмотря на то что еще действовал общий Основной закон, и 1 октября Федеральное собрание отказалось ратифицировать ликвидацию федеративного государства, приняв проект, предложенный Милошом Земаном о создании Чешско-словацкого союза.

Однако на встрече, прошедшей 6 и 7 октября в Иглаве Клаус и Мечиар утвердили разделение Чехословакии своими подписями, оговорили условия раздела общего имущества и наметили формат будущих взаимоотношений. «Развод» состоялся, и 31 декабря 1992 г. Чехословакия как государство мирно почило в Бозе. Четверть века спустя в элегантных функционалистских стенах виллы Тугендхат вспоминали о событиях 25-летней давности.

«В истории отношений чехов и словаков были разные формы государственного устройства»

«Прошлого не вернуть. Существуют плоды и результаты этого прошлого, которые я сейчас оцениваю как хорошие, хотя тогда немногие нас понимали. Если обратиться к истории, то становится понятным, что история чешских и словацких отношений знала разные формы государства, которые отвечали решению определенных задач – социальных, экономических и политических», – подводит Владимир Мечиар итоги своего исторического шага.

Вацлав Клаус считает, что процесс разделения страны и сегодня может служить примером государственного переустройства. Этому вопросу политик посвящает свои выступления за рубежом. «Полагаю, последний раз это было в марте-апреле этого года в Барселоне, где ко мне совершенно официально обратилось правительство Каталонии, организовав в президентском дворце мою большую лекцию на тему подобного опыта. Они искали, скорее, позитивный пример state building – в большей степени строительства, чем разделения государства. И главная мысль, которую я им хотел донести, была такой: "Это легко осуществимо. И когда присутствует добрая воля, обо всем можно договориться"»,– подчеркнул Вацлав Клаус в интервью Войтеху Бергеру из «Радиожурнала».

Оба народа показали свою цивилизованность

Как смотрят четверть века спустя на разделение страны? «Признаюсь, я не был сторонником разделения Чехословакии. В то время я уже четыре года как жил в Словакии. В 1968 г. я там женился, так что половина семьи жила там. Мы все несколько опасались этого разделения, потому что знали, чем это кончилось в Югославии. Я боялся, что в какой-нибудь пивной вспыхнет конфликт, который приведет к скверным последствиям. Я рад, что ничего подобного не случилась, и оба наши народа показали свою цивилизованность. Теперь, по прошествии времени, я признаю, что разделение было хорошим решением, а таких отношений, которые сегодня существуют между чехами и словаками, еще не было в истории», – поделился своим мнением хоккейный тренер Владимир Вуйтек в ходе круглого стола «Радиожурнала» и «Чешского Радио Plus», который вел Владимир Кроц.