«Седой рассвет». Так геронтолог Петер Петерсон называет увеличение в структуре общества доли людей старшего возраста. Чехии, как и многим другим странам, хорошо знакомо явление, когда одновременно с увеличением средней продолжительности жизни накапливаются и проблемы старения. За последнее четверть столетия ожидаемая продолжительность жизни в республике увеличилась на 7,4 лет. Еще больший скачок сделали в этой «дисциплине» эстонцы. Несмотря на то что чехи живут сегодня значительно дольше, чем до «бархатной» революции, их продолжительность жизни все еще ниже средних показателей по ЕС.
Исследования показывают, что перспективы долголетия в Евросоюзе существенно зависят от страны и региона. Так, в Испании в среднем доживают до 83,3 лет, а в Латвии – почти на десять лет меньше, до 74,5 лет. Различия заметны и при сопоставлении продолжительности жизни населения соседних с Чехией стран: австрийцы по сравнению с чехами в среднем могут рассчитывать на «дополнительные» три года. Существует также взаимосвязь между продолжительностью жизни и уровнем образования, что эксперты объясняют лучшими условиями жизни, которые обеспечивает людям высшее образование. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), люди с вузовским дипломом в среднем живут на семь лет дольше, чем те, кто имеет лишь начальное образование.
– Существуют ли региональные различия в продолжительности жизни населения внутри самой Чехии?
Да, и больше всего шансов на долгую жизнь по-прежнему имеют пражане, a также мужское население края Высочина – средняя продолжительность жизни сильного пола здесь составляет 77,2 года. У женщин по этому показателю на второе место вышел Южно-Моравский край – женщины здесь доживают в среднем до 82,6 лет. Видимо, они хранят какие-то секреты здоровья и долголетия, так как эта тенденция сохраняется здесь десятилетиями и была отмечена еще в прошлом веке. К слову, одной из особенностей этого живописного края является виноградарство европейского стандарта. Возвращаясь к Праге – средняя продолжительность жизни мужчин в чешской столице на год превышает показатели других краев. Об этом сообщила Mихаела Немечкова из отделения демографической статистики Чешского статистического управления.
- Однако в целом гендерное неравенство в продолжительности жизни сохраняется у человека до сих пор, вопреки общему повышению продолжительности жизни.
Да, и статистики, кроме прочего, также подсчитали, что мальчики, рожденные в период с 2015 по 2016 г., будут доживать в среднем до 78 лет, а девочки – до 82,7 лет, то есть гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни составит более 4,5 лет. Согласно статистике, в период с 2006 до 2016 года средняя продолжительность жизни у чехов повысилась на 2,8 года, у женщин – на 2,4 года. В прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин составила 82,1, у мужчин – 76,2 лет.
- Выявило ли исследование какие-то закономерности при анализе качества жизни – например, динамики возрастных изменений состояния здоровья?
– По мнению специалистов, это – один из ключевых моментов. Речь идет, в частности, о периоде, который называют «здоровыми годами жизни», то есть без хронических заболеваний и инвалидности. Иными словами, кроме смертности, существует такой важный интегральный показатель как продолжительность здоровой жизни. У чешек он составляет 65 лет, у чехов – на 1,6 года меньше. По сравнению с 2005 годом, этот показатель вырос на 5 лет. Для сравнения, в Швеции продолжительность здоровой жизни – 74 года. Меньше всего «здоровых лет» жизни в рамках ЕС приходится на долю словачек (55,5) и латышей (51,5). Именно поэтому участники международных конференции по геронтологии и гериатрии постоянно вносят в повестку вопрос увеличения сроков здоровой жизни в период старения при использовании новейших достижений науки и техники.
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