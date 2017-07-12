Исследования показывают, что перспективы долголетия в Евросоюзе существенно зависят от страны и региона. Так, в Испании в среднем доживают до 83,3 лет, а в Латвии – почти на десять лет меньше, до 74,5 лет. Различия заметны и при сопоставлении продолжительности жизни населения соседних с Чехией стран: австрийцы по сравнению с чехами в среднем могут рассчитывать на «дополнительные» три года. Существует также взаимосвязь между продолжительностью жизни и уровнем образования, что эксперты объясняют лучшими условиями жизни, которые обеспечивает людям высшее образование. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), люди с вузовским дипломом в среднем живут на семь лет дольше, чем те, кто имеет лишь начальное образование.

– Существуют ли региональные различия в продолжительности жизни населения внутри самой Чехии?

Да, и больше всего шансов на долгую жизнь по-прежнему имеют пражане, a также мужское население края Высочина – средняя продолжительность жизни сильного пола здесь составляет 77,2 года. У женщин по этому показателю на второе место вышел Южно-Моравский край – женщины здесь доживают в среднем до 82,6 лет. Видимо, они хранят какие-то секреты здоровья и долголетия, так как эта тенденция сохраняется здесь десятилетиями и была отмечена еще в прошлом веке. К слову, одной из особенностей этого живописного края является виноградарство европейского стандарта. Возвращаясь к Праге – средняя продолжительность жизни мужчин в чешской столице на год превышает показатели других краев. Об этом сообщила Mихаела Немечкова из отделения демографической статистики Чешского статистического управления.

Продление здоровой старости

- Однако в целом гендерное неравенство в продолжительности жизни сохраняется у человека до сих пор, вопреки общему повышению продолжительности жизни.

Да, и статистики, кроме прочего, также подсчитали, что мальчики, рожденные в период с 2015 по 2016 г., будут доживать в среднем до 78 лет, а девочки – до 82,7 лет, то есть гендерный разрыв в ожидаемой продолжительности жизни составит более 4,5 лет. Согласно статистике, в период с 2006 до 2016 года средняя продолжительность жизни у чехов повысилась на 2,8 года, у женщин – на 2,4 года. В прошлом году средняя ожидаемая продолжительность жизни у женщин составила 82,1, у мужчин – 76,2 лет.

- Выявило ли исследование какие-то закономерности при анализе качества жизни – например, динамики возрастных изменений состояния здоровья?

– По мнению специалистов, это – один из ключевых моментов. Речь идет, в частности, о периоде, который называют «здоровыми годами жизни», то есть без хронических заболеваний и инвалидности. Иными словами, кроме смертности, существует такой важный интегральный показатель как продолжительность здоровой жизни. У чешек он составляет 65 лет, у чехов – на 1,6 года меньше. По сравнению с 2005 годом, этот показатель вырос на 5 лет. Для сравнения, в Швеции продолжительность здоровой жизни – 74 года. Меньше всего «здоровых лет» жизни в рамках ЕС приходится на долю словачек (55,5) и латышей (51,5). Именно поэтому участники международных конференции по геронтологии и гериатрии постоянно вносят в повестку вопрос увеличения сроков здоровой жизни в период старения при использовании новейших достижений науки и техники.