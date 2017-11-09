Чехия в зеркале ООН: исламофобия и неприятие цыган

Такими стали основные пункты «Универсального периодического обзора», в котором анализируется ситуация с соблюдением прав человека в стране. Помимо недостатков, были отмечены и успехи – прежде всего во внедрении инклюзивного образования. Не остались незамеченными и усилия чешского правительства, которое смогло, наконец, выкупить у собственников свиноферму, работающую на месте бывшего цыганского концлагеря в Летах.

Обвинения чешского общества в ксенофобии, расизме, агрессии по отношению к цыганскому меньшинству звучат из-за рубежа не первый год. Не выглядели ли чешские представители во Дворце наций в Женеве как у позорного столба?

– Нет, конечно, как у позорного столба это не выглядело, поскольку «Универсальный периодический обзор», – это, по сути, многосторонний диалог. Это означает, что другие государства, с одной стороны, оценили те прогрессивные шаги, который Чешская Республика предприняла за период, прошедший с момента последнего анализа в 2012 г., но также и сделали целый ряд рекомендаций по поводу того, в каких областях, касающихся прав человека, Чехия должна действовать активнее, так что нет, не у позорного столба, это – диалог, – объясняет заместитель министра юстиции Мартина Штепанкова, участвовавшая в заседании ООН.

Многие помнят недавний скандал, когда в Facebook появились фотографии первоклассников – маленьких цыган и арабов, учащихся одной из школ на севере Чехии. Их изображение было снабжено более чем грубыми и вульгарными комментариями расистского толка. Эта публикация была поддержана другими пользователями соцсетей и продемонстрировала, как высоко может подняться волна ненависти в отношении национальных меньшинств. То есть сложно говорить, что в чешском обществе все обстоит благополучно.

– Действительно, сфера ксенофобии, расизма, исламофобии и национальной ненависти была одной из наиболее часто упоминаемых претензий, которые высказывали разные страны, рекомендуя Чешской Республике существенно усилить свою деятельность в этом направлении, поддерживать толерантность и подавлять подобные проявления. Расизма и ненависть очень часто перекочевывает в социальные сети, – ведь это достаточно просто для тех, кто занимается подобными вещами. С одной стороны, это является наказуемым деянием, если доходит до уровня уголовной ответственности, с другой, тут нужно много сил посвящать образованию – как детей, так и всего общества.

Критика положения цыган в Чехии звучит на международной арене уже не первый год. В этот раз достаточно нелицеприятную оценку дал Китай, заявивший, что цыгане систематически подвергаются в Чешской Республике дискриминации.

– Рекомендации в области преодоления дискриминации цыган и их интеграции в общество прозвучали со стороны целого ряда стран. Мы объясняли, какие шаги тут предпринимает Чехия, а какие планирует делать в будущем. У нас не было возможности отвечать на все комментарии, поскольку общее число стран, которые делали замечания в адрес Чехии достигло 81. При этом время нашего выступления было строго регламентировано – всего лишь 70 минут. Несмотря на отмеченные на международном уровне успехи, в целом, права человека в Чехии давно служат мишенью для критики.

– К сожалению, в настоящее время ситуация с правами человека в ЧР часто оценивается достаточно негативно. Тем не менее, вопрос выкупа свинофермы на месте концлагеря в Летах, введение инклюзивного образования — как для цыган, так и для детей с физическими проблемами – все это тоже было отмечено на заседании ООН. Это, разумеется, очень важная тема, поскольку каждый ребенок имеет право на образование, – уверена Мартина Штепанкова.