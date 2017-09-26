Чехия в поисках трезвости

Акцизные налоги на алкоголь приносят в государственную казну около 7 млрд крон в год. Однако расходы на ликвидацию последствий неумеренного потребления спиртного составляют в общей сложности вдвое большую сумму. Сюда входит лечение от алкоголизма, аварии из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде, повышение числа преступлений, совершенных под воздействием алкогольных паров.

Рената Гладна из правительственного отдела по борьбе с наркозависимостью оценивает государственные потери в сумму 16,5 млрд крон.

«Специалисты уже давно предлагают ограничить доступность алкоголя и повысить на него цены, направив эти меры воздействия, прежде всего, на детей и молодежь, чтобы для них спиртное не было настолько легкодоступным в сетевых супермаркетах и вечерних магазинах», – объясняет Рената Гладна в интервью «Радиожурналу».

В настоящее время в Чехии сохраняется один из самых низких в Европе акцизных налогов на алкогольные напитки. Например, на литровую бутылку с 20-процентным содержанием спирта он составляет примерно 120 крон, то есть чуть более 4,5 евро. В Швеции этот акциз выше в пять раз. Однако, по мнению Союза производителей и импортеров алкогольных напитков, повышение налога тоже представляет собой определенный риск – продажа спиртного может «уйти в тень».

«Если мы повысим акцизный налог, то вновь дадим козыри спекулянтам и «черному рынку». Мы не хотим, чтобы все пошло по тому же пути, как это было в 2012 г. Ведь именно в 2010 г., когда подняли акцизы, расширился «черный рынок», что закончилось очень печально – гибелью почти 50 человек», – напоминает глава Союза производителей и импортеров алкогольных напитков Ярослав Букарт. В 2012 г. страну потрясло так называемое «метаноловое дело», когда после многочисленных случаев отравления полиция вышла на производителей суррогатного алкоголя, добавлявших в свою продукцию смертельно опасный метиловый спирт.

Однако власти страны понимают, что проблема «неумеренного пития» остается на повестке дня, и уже давно. В прошлом году на каждого чеха пришлось в среднем 7 литров чистого этилового спирта. От последствий алкоголизма в год в стране умирает около 6000 человек.

Некоторые европейские страны уже давно ввели определенные ограничения на продажу алкогольных напитков. В той же Швеции потребители могут приобрести товары с содержанием спирта выше 3,5% лишь в одной-единственной государственной торговой сети, магазины которой закрываются раньше прочих.

К тому же цены на любой подобный товар – от пива до виски и водки, так высоки, что пропустить рюмочку-другую может себе позволить далеко не каждый, а любителям выпить приходится отправляться на паромах в нейтральные воды Балтийского моря или ехать «за бутылкой» в соседние страны. Недоступность алкоголя вошла в обыденную жизнь шведов уже давно и принесла свои плоды.

Что касается Чехии, то она продолжает оставаться «меккой» любителей спиртного, поскольку на его продажу нет ограничений по времени суток, а цены продолжают оставаться достаточно низкими.