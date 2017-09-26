Чехия в поисках трезвости

Если называть вещи своими именами – чешский народ любит выпить. Причем, как свидетельствует недавнее исследование, проведенное Государственным институтом здравоохранения, более 60% чехов употребляют спиртные напитки в рискованно больших дозах, и 20% из этого числа уже сталкиваются с такими печальными последствиями как проблемы со здоровьем и разрушение социальных связей. При этом расходы на ликвидацию последствий злоупотребления спиртным существенно превышают доходы от его продажи. Как заставить население меньше пить? Такой вопрос стоит перед государством уже давно.
Акцизные налоги на алкоголь приносят в государственную казну около 7 млрд крон в год. Однако расходы на ликвидацию последствий неумеренного потребления спиртного составляют в общей сложности вдвое большую сумму. Сюда входит лечение от алкоголизма, аварии из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде, повышение числа преступлений, совершенных под воздействием алкогольных паров.
Рената Гладна из правительственного отдела по борьбе с наркозависимостью оценивает государственные потери в сумму 16,5 млрд крон.
«Специалисты уже давно предлагают ограничить доступность алкоголя и повысить на него цены, направив эти меры воздействия, прежде всего, на детей и молодежь, чтобы для них спиртное не было настолько легкодоступным в сетевых супермаркетах и вечерних магазинах», – объясняет Рената Гладна в интервью «Радиожурналу».
В настоящее время в Чехии сохраняется один из самых низких в Европе акцизных налогов на алкогольные напитки. Например, на литровую бутылку с 20-процентным содержанием спирта он составляет примерно 120 крон, то есть чуть более 4,5 евро. В Швеции этот акциз выше в пять раз. Однако, по мнению Союза производителей и импортеров алкогольных напитков, повышение налога тоже представляет собой определенный риск – продажа спиртного может «уйти в тень».
«Если мы повысим акцизный налог, то вновь дадим козыри спекулянтам и «черному рынку». Мы не хотим, чтобы все пошло по тому же пути, как это было в 2012 г. Ведь именно в 2010 г., когда подняли акцизы, расширился «черный рынок», что закончилось очень печально – гибелью почти 50 человек», – напоминает глава Союза производителей и импортеров алкогольных напитков Ярослав Букарт. В 2012 г. страну потрясло так называемое «метаноловое дело», когда после многочисленных случаев отравления полиция вышла на производителей суррогатного алкоголя, добавлявших в свою продукцию смертельно опасный метиловый спирт.
Однако власти страны понимают, что проблема «неумеренного пития» остается на повестке дня, и уже давно. В прошлом году на каждого чеха пришлось в среднем 7 литров чистого этилового спирта. От последствий алкоголизма в год в стране умирает около 6000 человек.
Некоторые европейские страны уже давно ввели определенные ограничения на продажу алкогольных напитков. В той же Швеции потребители могут приобрести товары с содержанием спирта выше 3,5% лишь в одной-единственной государственной торговой сети, магазины которой закрываются раньше прочих.
К тому же цены на любой подобный товар – от пива до виски и водки, так высоки, что пропустить рюмочку-другую может себе позволить далеко не каждый, а любителям выпить приходится отправляться на паромах в нейтральные воды Балтийского моря или ехать «за бутылкой» в соседние страны. Недоступность алкоголя вошла в обыденную жизнь шведов уже давно и принесла свои плоды.
Что касается Чехии, то она продолжает оставаться «меккой» любителей спиртного, поскольку на его продажу нет ограничений по времени суток, а цены продолжают оставаться достаточно низкими.