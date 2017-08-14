О буме, который переживает туристический сектор чешской экономики «Радиожурналу» рассказала сотрудница государственного агентства CzechTourism Маркета Вогелова.

– В начале летнего сезона Ассоциация турбюро опубликовала прогноз, согласно которому число туристов, которые посетят в этом году Чехию, может достичь цифры тридцать три миллиона, что станет рекордом в истории страны. Лето приближается к концу – оправдываются ли эти ожидания?

– Этот год для нас, действительно, рекордный – как с точки зрения суммарного количества, так и с точки зрения темпов роста турпотока в Чешской Республике. По нашим подсчетам, количество туристов, которые приезжают с ночевкой, останавливаясь в гостинице или пансионе, достигнет в этом году десяти миллионов, что станет рекордным показателем, которого мы никогда раньше не добивались. В прошлом году эта цифра составила чуть более девяти миллионов. Тридцать три миллиона – это общее число приезжающих в страну, куда относятся как те, кто остается в Чехии на один или несколько дней, так и туристы, следующие через территорию республики транзитом. И эта цифра тоже вполне реальна, поскольку в прошлом году она превысила тридцать один миллион.

– Чем можно объяснить такие успехи?

– Чехия как туристическое направление уже давно пользуется большой популярностью. В последнее время воду на нашу мельницу льет и то обстоятельство, что в некоторых ключевых туристических регионах ситуацию с безопасностью сейчас сложно назвать идеальной, а туристы при выборе маршрута руководствуются этими критериями, и Чешская Республика воспринимается ими как безопасное место. Но не только это – мы стремимся постоянно предлагать новые туристические маршруты, чтобы путешественники хотели к нам приехать не только один раз, но и вернуться в будущем.

– Известно, что основной точкой притяжения иностранных путешественников остается Прага. Однако все же вкусы и пристрастия туристов постепенно меняются. Куда отправляются гости Чехии, и от чего зависит их выбор?

– Во многом он определяется тем, из какой страны приехали туристы. Например, когда к нам прибывают гости издалека, например, из Азии – Южной Кореи, Китая, то они обычно попадают сюда впервые, и их привлекает, разумеется, Прага и самые известные достопримечательности, такие как Чешский Крумлов, Карловы Вары, Кутна Гора, памятники ЮНЕСКО. Туристы из стран, расположенных ближе к Чехии, открывают для себя и региональные достопримечательности. Из статистики видно, что во всех регионах отмечается увеличение туристического потока, а значит, нам удается заинтересовать гостей не только Прагой, хотя столица, конечно, остается номером один.

– Тридцать три миллиона, из которых десять останавливаются в стране на ночь, – это уже огромная цифра, учитывая, что все население страны составляет десять миллионов. Известно ли, какое количество туристов было бы для Чехии идеальным? К чему следует стремиться в этом секторе экономики?

– Вероятно, речь идет все же не о каком-то «идеальном количестве». Нам следует стремиться к тому, чтобы туристы проводили у нас больше времени, то есть чтобы увеличивалось среднее время их пребывания на территории страны. Не следует исходить лишь из количества въездов, поскольку для нас гораздо более важным фактором является количество ночевок, то есть сколько туристы проводят здесь времени, потому что от этого зависит, сколько денег они здесь потратили. Конечно, у Чехии еще есть нереализованный туристический потенциал – как в самой Праге, так и вне столицы, однако важно мотивировать туристов приезжать сюда не только во время летнего сезона, показать, что там у нас что посмотреть не только с июня по сентябрь.

– Что важно для развития туризма в той или иной области? И не несет ли рост турпотока в себе определенной угрозы?

– Развитие туризма стоит на трех столпах. Первое – это влияние на окружающую среду, когда в природоохранных зонах необходимо регулировать численность туристов, чтобы их присутствие не уничтожало природу. Два других важных фактора – это экономический и социальный. Чтобы туризм был экономически выгоден и, с другой стороны, регулировалось его воздействие на население, то есть чтобы местные жители не чувствовали ограничений из-за наплыва туристов в своей повседневной жизни, а, наоборот, воспринимали этот фактор как возможность развития своего региона.