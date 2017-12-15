Чехия сокращает разрыв в доходах богатых и бедных

Think tank IDEA института CERGE опубликовал результаты исследования доходов семей чешских граждан, причем при подсчетах учитывалось практически все – зарплаты домочадцев, социальные пособия, пенсии, дополнительные доходы, например от сдачи жилья и так далее. Подсчитано было и влияние инфляции.

Аналитики собрали данные с 2004 по 2015 год и выяснили, что за это время средние доходы чешских домохозяйств выросли на 22%. Показатель роста доходов превысил параметр увеличения средних реальных зарплат.

Труднее всего в Чехии живется матерям и отцам-одиночкам, а также пенсионерам, особенно вдовам, оставшимся без помощи родственников.

«В 2015 году родители-одиночки в возрасте от 20 до 40 лет, воспитывавшие ребенка младше шести лет, должны были обходиться с 8800 крон (примерно 343 евро) в месяц. Если ребенок был уже старше, то доход неполной семьи составлял 11000 крон (около 430 евро), - комментирует аналитик IDEA CERGE Иржи Шатава. Пенсионерам-одиночкам приходилось хозяйствовать с 13600 кронами (531 евро). Если говорит о супругах-пенсионерах, то их средний доход был несколько выше и составлял 15500 крон (605,5 евро)».

«Я покупаю то, что мне нравится. Самого дорогого или дешевого я не выбираю. Держусь середины. Картошка у меня из собственного огорода. Стираю вручную. Стиральной машины у меня нет», - рассказывает пенсионерка Ярмила Богуславова.

«На продукты я выделила 200 крон (7,8 евро) в день. Сумму я определила, учитывая рамки нашего бюджета, чтобы не голодать. Положение отчаянное. Я иду в магазин и, как сумасшедшая - считаю, считаю, считаю… Бывали ситуации, когда мне приходилось возвращать пучок редиски за 4 кроны (15 евроцентов). Ну, просто не получилось. Было стыдно», - говорит молодая мама-одиночка.

Бездетным парам в 2015 году в Чехии жилось лучше. Их ежемесячный средний доход составлял 22,5 тысячи крон (879 евро).

Учитывая полученные данные, подчеркивает Иржи Шатава из института CERGE, можно сделать вывод, что разница между реальными доходами граждан разного уровня достатка в Чехии не столь большая, как во многих других странах: «Разница между реальными доходами у нас сократилась. В США, например, она увеличивается. В Чехии этот показатель остается прежним, либо несколько сокращается».

В настоящее время Чехия переживает этап общего роста экономики, нарастания зарплат, в том числе МРОТ, и увеличения пенсий.

Разница в доходах населения, по мнению профессора Высшей экономической школы Ярослава Даньгела, продолжает уменьшаться. Рынок испытывает недостаток рабочей силы, что заставляет работодателей, привлекая кадры, поднимать зарплаты. Этот процесс затрагивает и низкооплачиваемые позиции. Чрезмерно большая разница в доходах, по мнению профессора Даньгела, является серьезной социальной проблемой. В качестве примера приводятся США.

— «Зарплата рабочего среднего уровня в США может быть в 400 раз ниже, чем у генерального директора фирмы. Быстрее всех богатеют инвесторы. Инвестиционные доходы растут быстрее, чем производительность труда. У тех, кто занимается производством, таких больших доходов нет».